Ile Maurice: Natation - Compétition reportée de 24 heures

La sélection mauricienne de natation ne nagera pas ce 11 décembre. Les organisateurs ont en effet décidé de repousser le début des épreuves au lendemain. Normalement, la compétition devrait débuter ce vendredi.

Nos représentants n'ont pas débuté la compétition le jeudi 11 décembre. C'est ce que nous ont appris Mathieu Laguette et Audrey Rousselin Marjolin, coachs accompagnateurs de la sélection.

«Mercredi après-midi, les organisateurs de l'évènement, nous ont fait savoir que la compétition allait être reportée de 24 heures (Ndlr : c'est-à-dire vendredi 12 décembre plutôt que jeudi 11 décembre). A mercredi, des officiels d'autres pays ainsi que des membres d'Africa Aquatics n'étaient toujours pas arrivés. Tout a été chamboulé» affirme Mathieu Laguette. Il ajoute que la compétition se poursuivra le samedi 13 décembre, contrairement à ce qui avait été décidé initialement en raison de la cérémonie d'ouverture.

Cela dit, si la compétition est maintenue vendredi, les nageurs en lice seront les suivants : Au 100 m nage libre, nous aurons Ruslan Nakhuda chez les garçons ainsi que Chloe Ah Chip et Gabriella Lagesse chez les dames. Loïc Larue sera notre unique représentant au 800 m nage libre. Gauthier Permal nagera, lui, le 200 m papillon. Enfin, les Mauriciens disputeront le relais mixte du 4x100 m nage libre.