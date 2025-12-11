Ile Maurice: MBC - Audit accablant, investissements massifs engagés

Interpellé par le député Francisco François sur la qualité des équipements audiovisuels, la fiabilité des transmissions et les efforts engagés pour garantir une couverture digne d'un service public national, le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, a détaillé l'état des services de la MBC à Rodrigues et les mesures d'urgence entreprises depuis le début de l'année pour moderniser la station régionale.

Peu après sa prise de fonction en février 2025, le nouveau directeur général (DG) de la MBC a effectué une visite à Rodrigues. Cette inspection a révélé une situation «totalement inamicale» à un service audiovisuel moderne. Pendant des années, la station avait été transformée en simple dépôt de matériel usagé de la MBC à Maurice, incapable d'assurer une production ou diffusion de qualité.

Devant ce constat, une équipe technique comprenant un broadcast officer et un consultant a été dépêchée en mars 2025 pour un audit complet. L'évaluation a montré que les caméras, systèmes de montage, équipements de studio et divers outils de production avaient largement dépassé leur durée de vie. Le rapport recommandait un renouvellement rapide du parc d'équipements et un renforcement des compétences du personnel. Entre octobre et novembre 2025, deux missions techniques conjointes de la MBC et de Multi-Carrier (Mauritius) Ltd ont permis d'améliorer la capacité de production, d'ajuster les réglages des caméras, d'optimiser l'éclairage des studios et de renforcer la fiabilité des transmissions.

Un entretien complet des sites de diffusion, incluant les transmetteurs FM, a aussi été réalisé. Une enquête menée à l'échelle de l'île a confirmé une couverture radio et télévisée satisfaisante, sans plaintes récentes sur la qualité d'image ou la réception.

Dans la foulée, une formation pratique a été dispensée au personnel de production et de la rédaction du 19 octobre au 4 novembre sur l'utilisation des caméras, la production de reportages et les techniques de terrain. Une seconde visite du DG en novembre 2025 a identifié d'autres priorités, alors que le gouvernement affirme avoir rompu avec «l'indifférence» du précédent régime envers Rodrigues. La MBC a inscrit Rs 12,7 millions à son plan d'achats 2025-26 pour moderniser la station avec de nouvelles caméras, équipements audiovisuels et outils de production.

MRA : Rs 157 millions de taxes collectées en 2024-25

Le député rodriguais Jacques Edouard a interrogé Navin Ramgoolam sur le montant des recettes fiscales perçues à Rodrigues au cours des trois derniers exercices financiers. Les données fournies par la Mauritius Revenue Authority montrent des variations modérées : Rs 148 millions collectés en 2022- 23, Rs 137,4 millions en 2023-24 et Rs 156,6 millions en 2024-25.

L'impôt sur le revenu représente la part principale, avec Rs 81,5 millions en 2022-23, Rs 68,7 millions en 2023-24 et Rs 78,6 millions en 2024-25. La TVA suit une tendance similaire, passant de Rs 64,8 millions à Rs 76,4 millions sur la même période. Cependant même si Rodrigues génère environ Rs 150 millions de recettes fiscales par an, l'État investit bien davantage dans l'île : Rs 10,1 milliards lui sont allouées en 2025-26, incluant la nouvelle piste de Plaine-Corail, l'eau, les subventions essentielles et le drainage.