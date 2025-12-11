Ile Maurice: Protéger les deux piliers essentiels de la sécurité alimentaire

Le ministre de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire, de l'Économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, est intervenu ce mardi au Parlement pour aborder deux enjeux majeurs : la protection des terres agricoles et la gestion de l'allocation de mauvais temps destinée aux pêcheurs artisanaux.

Concernant l'agriculture, le ministre a rappelé qu'au cours des dernières années, une part trop importante des terres agricoles a été détournée vers des activités non agricoles, créant une pression croissante sur la production alimentaire locale. Il a affirmé qu'aucun permis de conversion n'a été délivré depuis juin 2025, son ministère appliquant désormais une surveillance stricte et un exercice de diligence renforcé pour toute demande future.

Arvin Boolell a réitéré la volonté du gouvernement de promouvoir un secteur agricole moderne et durable. Dans cette optique, les agriculteurs sont encouragés à adopter des méthodes innovantes, notamment l'agriculture verticale. Plusieurs mesures incitatives ont été mises en place, telles que l'exemption de taxes pour l'acquisition de pick-up et une allocation de Rs 500 000 pour accompagner la transition vers des pratiques plus productives et durables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le ministre, préserver les terres agricoles n'est pas seulement une obligation environnementale, mais aussi un impératif stratégique pour garantir la sécurité alimentaire du pays et assurer un développement durable.

Le ministre a également abordé la question de la Bad Weather Allowance, aide essentielle versée aux pêcheurs artisanaux lors des périodes de mauvais temps. À ce jour, 2 546 pêcheurs enregistrés bénéficient de cette allocation de Rs 800 par jour, représentant environ Rs 40 millions distribuées chaque mois. Afin d'assurer la transparence du système, son ministère a soumis la liste complète des pêcheurs enregistrés à la Mauritius Revenue Authority (MRA) et au Central Business Registration Department (CBRD), dans le but d'identifier ceux exerçant d'autres activités économiques parallèlement à la pêche.

Il a rappelé que, selon l'article 122(e) de la Fisheries Act, un pêcheur peut être radié du registre s'il est prouvé qu'il exerce un emploi rémunéré incompatible avec son statut. Toutefois, il a assuré que les pêcheurs conformes continueront de percevoir leur allocation, y compris ceux détenant un Business Registration Number (BRN) lié à des activités de pêche. Avec cette intervention, le ministre Boolell réaffirme la volonté du gouvernement de protéger à la fois les ressources agricoles et la communauté de pêcheurs, deux piliers essentiels de la sécurité alimentaire nationale.