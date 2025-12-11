Ile Maurice: Un customer care opérationnel pour les parents au MES

La Mauritius Examinations Syndicate (MES) met en place, dès ce jeudi 11 décembre, un dispositif exceptionnel d'accueil et d'information destiné aux parents en quête de précisions sur l'orientation ou la situation de leurs enfants dans le cadre des examens nationaux.

C'est une des annonces du directeur du Mauritius Examination Syndicate (MES), Serge Ng Tat Chung.

Un customer care dédié, installé directement dans les locaux du MES, est désormais opérationnel et restera accessible jusqu'au mercredi 17 décembre de 9 heures à 15 h 30. Ce point de service permettra aux parents d'obtenir rapidement des éclaircissements, des explications ou un accompagnement personnalisé.

Les employés du MES, mobilisés pour cette initiative, se disent prêts à accueillir, guider et soutenir tous les parents nécessitant un complément d'informations. Ils soulignent qu'il est de leur «devoir et plaisir» d'aider les familles à mieux comprendre les démarches, les options d'orientation et les possibilités offertes aux élèves selon leur performance ou leur situation dans ce contexte d'examen.

Avec cette cellule d'information exceptionnelle, la MES souhaite garantir un accès simple et direct aux réponses attendues, tout en renforçant la proximité avec les parents à un moment crucial du parcours scolaire des enfants.