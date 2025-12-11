Ile Maurice: Bagarre entre chauffeurs de taxi - Un incident de plus qui inquiète

11 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une nouvelle altercation a éclaté le lundi 8 décembre, à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, impliquant plusieurs chauffeurs de taxi en conflit pour des clients.

La dispute a débuté à la place des taxis, lorsque deux groupes de chauffeurs se sont affrontés pour approcher des touristes fraîchement débarqués. Les échanges verbaux ont rapidement dégénéré en bousculades, nécessitant l'intervention de la sécurité aéroportuaire.

Cet incident s'ajoute à une longue série de tensions similaires observées ces derniers mois. Malgré les rappels à l'ordre et les zones réglementées mises en place, les conflits liés à la concurrence demeurent fréquents autour de l'aéroport. Les professionnels du secteur touristique s'inquiètent de l'impact de ces comportements sur l'image de Maurice, alors que le pays mise fortement sur l'accueil et la qualité de l'expérience dès l'arrivée.

Des voix appellent désormais à des mesures plus strictes, allant du renforcement de la présence policière à la mise en place d'un système de rotation clairement défini pour les taxis. En attendant, l'incident de lundi vient rappeler l'urgence d'une solution durable.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.