Madagascar: Toliara - Début de la concertation régionale

Une pré-concertation régionale pour Atsimo Andrefana s'est tenue à Toliara hier. La mise en place de l'État fédéral y a été demandée.

Le débat a quelque peu dépassé le cadre de la première consultation d'hier. L'hôtel des Finances de Toliara a abrité la pré-concertation régionale sur la refondation de la République pour Atsimo Andrefana. Une consultation qui a pris l'allure d'une présentation d'aspirations longtemps refoulées, plutôt que d'une réflexion sur la manière de mener la concertation régionale pour Atsimo Andrefana, laquelle devra durer six mois, selon les explications.

Une centaine de personnes a répondu à l'invitation tardive envoyée par le ministère d'État en charge de la refondation auprès de la Présidence de la refondation de la République. «Les forces vives de la région Atsimo Andrefana et même de Toliara ne sont pas toutes présentes. C'est une organisation un peu à la va-vite. La concertation devrait être ouverte au plus grand nombre», souligne un participant.

Quatre représentants du ministère d'État en charge de la Refondation ont présenté les objectifs de la concertation régionale et ont donné la parole afin de recueillir les idées et les aspirations. Les questions portaient sur les demandes de changement d'orientation politique depuis la base ; d'autres ont revendiqué des états des lieux locaux, et beaucoup ont insisté sur la mise en place d'un État fédéral. L'assistance était notamment composée de représentants d'associations locales. Il y avait peu de jeunes et seulement une dizaine de femmes.

État fédéral

Fitahia Miller, enseignant en droit constitutionnel à l'université de Toliara, a indiqué en prenant la parole que, dès le renversement de l'ancien régime, la Constitution de Madagascar était devenue caduque. «Nous ne devons plus nous appuyer sur la Constitution. Nous devons plutôt établir rapidement une feuille de route. L'Assemblée nationale doit être dissoute et, enfin, il est à noter que la laïcité de l'État n'est pas respectée actuellement avec l'implication exclusive du FFKM», détaille-t-il.

Andriamanalina, président du plateau Mahafaly, demande qu'Ampanihy devienne une région à part. Des représentants de l'association « Masikoro Arivo Lahy », de l'UNDD, du Ratsirakisme et d'autres entités politiques ont insisté sur l'instauration d'un État fédéral. « La région Atsimo Andrefana, à elle seule, est composée de huit ethnies. C'est une raison suffisante pour établir un État fédéral », fait remarquer le représentant d'une association.

« De nombreuses réclamations ont été envoyées depuis des années pour la création de nouveaux districts : Bezaha, Fotadrevo ou encore Ankililoaka », rapporte un autre participant.

Le seul représentant des jeunes étant intervenu, a insisté sur le fait que la concertation doit être organisée de façon élargie et que les idées émanant des fokontany et des leaders traditionnels doivent être entendues.

Laza Fanantenana, secrétaire général du ministère d'État en charge de la Refondation, a résumé que les réflexions de ces premières consultations menées à Toliara seront présentées au comité de pilotage de la concertation nationale.