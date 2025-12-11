Madagascar: Institution - Annulation des sénatoriales

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a officiellement confirmé l'annulation des élections sénatoriales qui devaient se tenir ce jour. Une décision largement anticipée au regard du contexte politique ayant déjà conduit au report du scrutin à une date encore indéterminée.

Cette annulation ouvre un vide institutionnel majeur, puisque le mandat des membres actuels du Sénat prendra fin le 19 janvier, sans que leur succession n'ait été organisée. Selon le président de la Ceni, Thierry Rakotonarivo, ce scénario n'est toutefois pas inédit.

«En 2019, nous avions déjà été confrontés à une situation similaire avec l'absence de l'Assemblée nationale dont le mandat avait expiré sans qu'aucune élection n'ait été tenue pendant plusieurs mois», a-t-il rappelé lors d'un point de presse à Alarobia.

Face à une telle situation, la Ceni estime indispensable la saisine de la Haute cour constitutionnelle (HCC) pour obtenir un avis sur la conduite à tenir.