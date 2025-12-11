Madagascar: Pangalana Tour - Les produits du Sud-est sillonneront le pays

Du 8 au 19 décembre 2025, le Sud-est de Madagascar partira à la rencontre des marchés nationaux à travers la 1re édition du Pangalana Tour. Face à l'annulation de la traditionnelle Foire Pangalane suite à la crise politique de septembre 2025, les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) du Sud-est, soutenues par le programme DEFIS, ont décidé de transformer cet obstacle en opportunité.

Selon Murielle Razafitiana Malala, présidente de la CCI du Sud-est, « le Pangalana Tour est une occasion unique de mettre en valeur les produits de notre région et de soutenir toutes les initiatives liées au commerce ». Cette tournée nationale prévoit des étapes à Ambositra, Antananarivo, Antsirabe, Morondava et Miandrivazo, permettant aux producteurs d'atteindre un public plus large et de créer des réseaux commerciaux solides.

La région Sud-est est particulièrement reconnue pour trois filières majeures: « le riz, le café et le miel », mais elle offre également une grande diversité de produits de qualité. Parmi eux, on trouve le girofle, le poivre, la cannelle, la vanille, les baies roses, les langoustes et divers produits halieutiques, ainsi que le fameux piment pili-pili. D'après Murielle, chaque étape du tour proposera des expositions, des ventes directes, des dégustations et des démonstrations culinaires, mais aussi des conférences sur « la qualité des produits, la traçabilité et l'exportation », offrant aux coopératives et aux entrepreneurs l'opportunité de conclure des contrats commerciaux.

Le Pangalana Tour s'appuie sur le réseau national des CCI, actives dans les 24 régions de Madagascar, coordonnés par la Fédération des CCI de Madagascar (FCCIM). Selon la présidente de la CCI Sud-est, « ce réseau permet d'accompagner tous les entrepreneurs, qu'ils soient petits ou grands, en leur apportant conseils et soutien pour développer leurs activités ».

Le projet s'inscrit dans une perspective à long terme: il vise à créer « un réseau de distribution interrégional pérenne » et prépare déjà la 2e édition du Pangalana Tour en 2026. Une extension du canal des Pangalanes est également envisagée pour faciliter le transport des produits, réduire les coûts logistiques et améliorer l'exportation directe via le port de Toamasina.

Avec cette première édition, le Sud-est affirme son identité économique et démontre que ses produits ont « la capacité de conquérir les marchés nationaux », même en période de crise.