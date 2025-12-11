Madagascar: Route nationale - La RN2 coupée durant une dizaine d'heures

La Route nationale numéro deux (RN2) a une nouvelle fois été paralysée, victime d'une énième coupure. Un poids lourd s'est renversé dans la soirée de mardi à Marovoalavo, provoquant un arrêt total de la circulation sur plusieurs kilomètres.

Les premiers véhicules ont été immobilisés dès 19 heures, laissant conducteurs et passagers bloqués pendant de longues heures. Les files n'ont cessé de s'étendre, et de nombreux usagers ont été contraints de passer la nuit dans leurs véhicules, sans aucune information sur la reprise du trafic.

Une déviation a été mise en place, mais seuls les véhicules légers et les taxis-brousse ont pu l'emprunter. Les poids lourds, eux, sont restés à l'arrêt toute la nuit. Malgré cette alternative, la situation est restée chaotique, avec des embouteillages interminables et des automobilistes livrés à eux-mêmes.

Cette coupure a fortement perturbé les trajets sur la RN2. « Nous n'avons pas bougé du tout. Nous avons simplement attendu, car il n'y avait aucune autre route possible », témoigne un chauffeur de camion, resté bloqué jusqu'au matin.

Récurrent

Ranaina, conducteur de taxi-brousse, raconte son périple : « J'étais parti de Toamasina vers 18 heures, mais je ne suis arrivé à Antananarivo qu'en plein après-midi. »

« La circulation n'a finalement pu reprendre qu'à partir de 13h40, hier mercredi », indique pour sa part Joël Benz, un camionneur habitué de cet axe. Avec la réouverture de la route en début d'après-midi, le trafic a repris progressivement, mettant fin à de longues heures d'attente éprouvantes pour les usagers.

Ce type d'incident, devenu récurrent, souligne selon plusieurs observateurs la nécessité de solutions durables. Il rappelle surtout la vulnérabilité de cet axe stratégique, régulièrement confronté aux accidents et pannes liés à son étroitesse et au trafic dense de poids lourds.