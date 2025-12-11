Madagascar: Danger des déchets médicaux - La campagne de sensibilisation s'intensifie

Les déchets médicaux s'éparpillent dans la nature et présentent un réel danger pour la santé et l'environnement. « Ils peuvent être une source de transmission de maladies », avertissent les professionnels de santé. La dispersion de déchets pharmaceutiques constitue en effet un risque important lorsqu'ils ne sont pas gérés et contrôlés correctement.

Pour prévenir ces situations, la Direction régionale de l'Environnement et du Développement Durable (DREDD) Analanjirofo a mené lundi dernier une campagne de sensibilisation auprès des points de vente de médicaments à Fenoarivo Atsinanana. L'objectif de cette initiative est de rappeler les mesures obligatoires concernant la gestion de ces déchets.

Les visites ont permis de constater que les pharmacies respectent globalement les normes établies pour leur traitement. En revanche, les dépôts de médicaments nécessitent encore des actions de sensibilisation supplémentaires ainsi qu'un rappel strict des consignes à suivre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les seringues et aiguilles ont été en contact avec le sang d'une personne malade, ou avec les médicaments qui lui ont été injectés. Elles peuvent donc transmettre des germes. Ce risque reste toutefois limité : après deux ou trois jours, certains microbes peuvent disparaître. En revanche, ceux présents dans les flacons de prélèvement se multiplient plus facilement dans ce type d'environnement », explique une source hier.

La protection de l'environnement restant un enjeu majeur, l'implication de tous est indispensable pour garantir une gestion responsable des déchets médicaux.