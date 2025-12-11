Madagascar: Célébration - La Supercoupe Cosfa-FTM démarre le jubilé du rugby

Les 20 et 21 décembre, Malagasy Rugby lancera les festivités du 125e anniversaire de l'entrée du rugby dans le pays. Le programme a été révélé, hier, durant une conférence de presse du président Marcel Rakotomalala, à la Maison du Rugby d'Andohatapenaka.

Les célébrations s'ouvriront le 20 décembre par une prière, une exposition historique et l'inauguration de diverses réalisations au stade d'Andohatapenaka. Une remise de médailles du Mérite sportif pourrait également distinguer ceux et celles qui ont marqué le rugby malgache.

Le 21 décembre, le clou du spectacle sera la Supercoupe tant attendue, avec les matches Cosfa vs FT de Manjakaray chez les hommes, et SC de Besarety vs RCT de Soavimasoandro chez les dames. Un spectacle de Rossy et d'Ambondrona viendra animer les festivités, qui se poursuivront tout au long de l'année 2026.

Le rugby serait apparu à Madagascar vers 1900, bien qu'il reste peu de traces écrites sur cet évènement. Certains récits évoquent un ballon offert au roi Radama par les Britanniques, tandis que les premiers écrits structurés remontent à 1905 grâce à Raymond Razafindralambo.

L'exposition prévue, prolongement de celle de 2021 au Rarihasina, rassemblera surtout des documents en français, retraçant une mémoire sportive encore méconnue. « Cette exposition est essentielle pour comprendre l'histoire du rugby malgache », souligne Marcel Rakotomalala, tout en regrettant que les passionnés eux-mêmes ne s'y rendent pas en assez grand nombre. « Je les invite à venir nombreux », ajoute-t-il.

Pour Berthin Rafalimanana dit Zoto, formateur et ancien entraîneur de l'équipe nationale des Makis, cette célébration doit aussi questionner sur l'avenir : « Où en est réellement le rugby malgache après 125 ans ? », rappelle-t-il, évoquant les périodes difficiles où la discipline manquait de terrains, passant de Mahamasina à Antanimena avant de trouver refuge à Andohatapenaka. Et alors que les équipes nationales n'ont toujours pas de soutien financier pour se rendre à Dubaï, le message reste clair : « Chacun doit contribuer au développement du rugby à Madagascar. »