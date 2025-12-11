Madagascar: Rugby à VII - Inviso Group accompagne les Makis masculins

À un mois de la première étape du World Rugby Challenger Series 2026 à Dubaï, les Makis de rugby à VII bénéficient du soutien d'Inviso Group, venu renforcer leur préparation physique et nutritionnelle.

Qualifiés pour la deuxième année consécutive ce prestigieux tournoi, les Makis seniors hommes intensifient leurs séances au stade Makis d'Andohatapenaka, à raison de trois entraînements par semaine.

Pour accompagner cet effort, Inviso Group a apporté une aide alimentaire aux joueurs présélectionnés. «Nous sommes convaincus que le sport peut faire briller Madagascar à l'extérieur, et le rugby à VII en particulier», explique Anne Muriel Raharimanana, directrice de communication d'Inviso Group. Elle rappelle les performances des Makis en Afrique du Sud, en Pologne et lors de la Coupe d'Afrique : « Nous leur offrons de la viande, des céréales et de la viennoiserie, essentielles à leur récupération. »

Sous la direction du coach national Mboazafy Noé Rakotoarivelo, dit Razily, l'équipe a accueilli ce soutien avec gratitude, notamment pour ses apports caloriques indispensables en pleine phase de préparation.

Pour Inviso, le rugby est aussi « un moyen de transmettre des valeurs de combativité et de persévérance ».

L'an passé, pour leur première apparition en Challenger Series, les Makis avaient déjà impressionné : cinquièmes à Stellenbosch, puis valeureux à Cracovie en s'inclinant de peu face aux meilleures équipes mondiales, plus aguerries. De quoi nourrir de grandes ambitions pour l'édition 2026.