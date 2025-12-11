Madagascar: Poule des As D2 - Clinique Zanatany surprend Cospn

Coup d'envoi. Deux matchs étaient au programme de cette première journée de la poule des As du championnat national D2, hier au stade d'Ambohidratrimo. Clinique Zanatany de Sofia, dauphin du site d'Ambohidratrimo lors de la deuxième phase, a surpris Cospn, leader presque intouchable du site de Toliara. L'équipe de Sofia a défait les policiers (5 à 2).

Les deux formations étaient à égalité un partout à la pause. Cospn a ouvert le score grâce à un but de Salifa (15e), puis la Clinique Zanatany a égalisé par l'intermédiaire de Brice. La formation de Sofia a creusé l'écart au retour des vestiaires et a mené 3 à 1 grâce aux réalisations d'Eliot et Romica. L'équipe championne d'Analamanga a réduit l'écart grâce à un but de Danot sur penalty (65e). Juvence a ensuite enfoncé le clou et a signé un doublé dans les vingt dernières minutes.

« Nous avons opté pour des attaques à outrance, un pressing presque durant tout le match », livre le coach de la Clinique Zanatany, Jean Angilin, après la victoire.

Pas de vainqueur

L'entraîneur de Cospn, Mamitiana Mirana Rakotonirina, a de son côté souligné qu'« après un bon parcours durant la deuxième phase, les joueurs ont sous-estimé leurs adversaires. Leur prestation a été moyenne. Il faut que nous assurions la victoire au cours des prochains matchs pour espérer atteindre le sommet ».

Lors du premier match, Antimo Record d'Atsimo-Andrefana, classé deuxième de son groupe à la deuxième étape du championnat, et le leader du site d'Ambohidratrimo, Tawa Group Boss Club (TGBC) d'Atsinanana, se sont séparés sur un score nul et vierge.

« Les joueurs se sentent encore fatigués après le long voyage. J'espère qu'ils reprendront leur forme au cours des prochains matchs (...) Notre objectif final est de devenir champion, même si nous avions déjà réussi l'exploit d'accéder en D1 au niveau de notre ligue régionale dès notre première année en D2. Ensuite, nous avions pu accéder à la deuxième phase du championnat D1 et maintenant nous sommes en poule des As », se réjouit le coach d'Antimo Record, Lucien Jacques.

Dominants durant presque tout le temps réglementaire, les attaquants de l'équipe tuléaroise, entre autres Stephan et Kifr, ont raté plusieurs occasions.

« Nous n'avons pas su concrétiser nos occasions. Les joueurs ont hésité dans la dernière action », regrette l'entraîneur du TGBC, Haja Rakotoarinosy.

La deuxième journée de cette étape finale du championnat national D2 se jouera vendredi, toujours à Ambohidratrimo. TGBC affrontera la Clinique Zanatany et Antimo Record jouera contre Cospn.