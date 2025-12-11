Madagascar: Disciples FC et Fosa Juniors FC assurent leur entrée

Matchs de préparation pour la nouvelle saison. Quatre équipes, dont trois à la Pure Play football, sont en lice au tournoi des grandes élites organisées par Disciples FC, du 9 au 13 décembre, au stade Vélodrome d'Antsirabe. La formule est sous forme de poule des as où tout le monde rencontre tout le monde en trois journées.

Deux matches ont eu lieu, hier, dans la capitale du Vakinankaratra. Le club organisateur, Disciples FC, champion de Madagascar, en 2024, s'est imposé d'entrée (2 à 0) contre Cosfa, buts inscrits en seconde période par les deux Barea, Tendry (58e) et Tino (65e). « Les joueurs ont su prouver leur cohésion et ils ont été efficaces dans la concrétisation. Nous sommes en train d'évaluer les joueurs surtout les jeunes. Ils sont au nombre de sept et sont de plus en plus matures », confie le coach du Disciples FC, Mamisoa Razafindrakoto.

L'équipe championne nationale en 2023, Fosa Juniors FC de Boeny a, quant à elle, battu AS Valahara, club D1 de Vakinankaratra par 3 buts à 2. Ce dernier a pris la place du CFFA d'Andoharanofotsy qui avait désisté. La deuxième journée est programmée ce jeudi. Disciples FC jouera contre AS Valahara et Cosfa affrontera Fosa Juniors FC.