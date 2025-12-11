Madagascar: Andraisoro - La police arrête trois cambrioleuses

11 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Haja Léo

À Andraisoro, le cambriolage se féminise. Mardi, aux environs de 11 heures, dans le secteur d'Ampasambahiny, trois femmes ont pénétré de force dans une maison.

Seule, la domestique s'y trouvait, la famille propriétaire étant absente au moment des faits. Ligotée, elle n'a pu empêcher les cambrioleuses de s'emparer de deux millions d'ariary, d'une tablette, de trois téléphones portables et de divers équipements de coiffure.

L'action s'est déroulée très vite, mais des voisins ont remarqué l'intrusion et ont aussitôt alerté la Police nationale. Les agents du commissariat de la Sécurité publique du deuxième arrondissement d'Ambohijatovo sont intervenus immédiatement. Alors que les trois femmes tentaient de s'échapper, elles ont été interceptées et arrêtées sur place. L'opération, menée en plein jour, a stoppé net leur cavale et les a mises hors d'état de nuire.

Conduites au commissariat, elles sont désormais placées en garde à vue. Une enquête a été ouverte avant leur présentation devant le parquet. Les habitants du quartier, témoins directs du coup de filet, ont salué la réactivité des forces de l'ordre.

