Madagascar: Behoririka - Une fillette meurt écrasée par un taxi-be

Un accident dramatique s'est produit hier à 14h14, à Behoririka, près de l'arrêt de bus Sodiat. Une mère et sa fille de six ans ont couru pour tenter d'obtenir une place à l'avant d'un taxi-be de la ligne 114. Au moment de monter dans le véhicule, la fillette a glissé et a été écrasée par la roue arrière droite du minibus Mercedes-Benz Sprinter.

La mère, paniquée, a porté sa fille dans ses bras pour tenter de trouver un véhicule afin de l'emmener d'urgence à l'hôpital. Selon les témoignages recueillis, un taximan a refusé de les transporter.

Face à ce refus, la femme n'a eu d'autre choix que de recourir à un taxi-moto pour conduire son enfant blessé et inconscient vers l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Malgré cette évacuation improvisée, la fillette a succombé à ses blessures au cours du trajet. Son corps a été placé à la morgue de l'établissement hospitalier, d'après la Police nationale.