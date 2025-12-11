Tchad: Une figure historique de la société civile appelle à libérer l'opposant Succès Masra

Au Tchad, Dobian Assingar, figure historique de la société civile, appelle le président Mahamat Idriss Déby à amnistier Succès Masra. Condamné le 9 août 2025 dans une affaire de massacre intercommunautaire dans le sud du pays, l'opposant et ancien Premier ministre purge actuellement une peine de vingt ans de prison ferme. « Ce n'est pas en le gardant en prison qu'on résoudra les problèmes de conflits éleveurs/agriculteurs », affirme l'ex-président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme.

Cette situation « divise » le Tchad, selon Dobian Assingar. Cette figure historique de la société civile tchadienne, ancien président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme aujourd'hui à la retraite, qui ne s'exprimait plus sur la situation du pays depuis 2023, a décidé de sortir de sa réserve pour interpeller directement le chef de l'État et lui demander d'amnistier Succès Masra.

« Avec l'arrestation de Succès Masra, pratiquement tout le sud ne se sent pas très bien parce que c'était quand même leur leader, souligne-t-il au micro de Carol Valade. Et je ne dirais pas que c'est au sud seulement. Même au nord, les gens n'ont pas accepté son arrestation ».

« Que les citoyens ne se regardent plus en chiens de faïence »

Il poursuit : « Je fais cette interview pour attirer l'attention du président de la République. Ce n'est pas en gardant Masra en prison qu'on résoudra les problèmes de conflits éleveurs/agriculteurs qui continuent d'ailleurs de faire des vagues. Et la seule responsabilité revient au chef de l'État qui se dit : "Je suis le président de tous les Tchadiens". C'est à lui, franchement, de faire en sorte que la température baisse. »

Dobian Assingar conclut : « Le pays est divisé. Il faut qu'il essaye de décrisper la situation pour que le pays revive à nouveau et que les citoyens ne se regardent plus en chiens de faïence, mais en tant que citoyens d'un même pays. C'est aussi simple que ça. »

Succès Masra avait été condamné le 9 août 2025 à vingt ans de prison ferme et 1 milliard de francs CFA (1,52 million d'euros) de dommages et intérêts pour « diffusion de message à caractère haineux et xénophobe et complicité de meurtre » dans l'affaire de Mandakao, sur base d'un message vocal datant de 2023. Un massacre qui avait coûté la vie à une quarantaine de personnes dans un village du sud du pays, deux jours avant l'arrestation de l'opposant.

Succès Masra est une figure de l'opposition tchadienne : il avait quitté le pays au lendemain de la répression sanglante des manifestations du 20 octobre 2022. Un mandat d'arrêt international avait été émis à son encontre. Son retour le 3 novembre 2023 avait ensuite été permis par la signature d'un accord avec le gouvernement, à l'issue d'une médiation à Kinshasa le 31 octobre 2023.

Le 1er janvier 2024, il avait été nommé Premier ministre, après la promulgation d'une nouvelle Constitution.

Lors de la présidentielle 2024, il était officiellement arrivé en deuxième position du scrutin avec 18,54 % des voix, loin derrière les 61,03 % du chef de l'État sortant, Mahamat Idriss Déby, fils de l'ex-président Idriss Déby Itno (1990-2021).