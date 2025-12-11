Afrique de l'Ouest: Vers une suppression des taxes dans le transport aérien en 2026 dans l'espace Cédéao

Les taxes sur le transport aérien doivent être supprimées et les redevances passagers et de sécurité réduites de 25 % au sein des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), à compter de 2026. L'organisation ouest-africaine espère notamment à court terme une baisse des tarifs aériens. Et elle vise à moyen terme une augmentation du trafic passagers, et un renforcement des compagnies aériennes régionales.

À partir du 1eᣴ janvier 2026, tous les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) aboliront les taxes sur le transport aérien et réduiront de 25 % les redevances passagers et de sécurité.

La mise en œuvre de cette réforme sera suivie par la Commission de la Cédéao à travers un Mécanisme régional de surveillance économique du transport aérien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chaque État membre avait jusqu'au 30 novembre dernier pour communiquer à la Commission de la Cédéao les mesures légales et réglementaires prises pour appliquer l'abolition des taxes et la réduction des charges. C'est ce qu'indique un courrier détaillé et adressé par le président de la Commission Umar Alieu Turay, début novembre, à chaque ministre de l'Aviation des pays affiliés à l'organisation régionale.

La taxe sur les billets d'avion, celle pour le tourisme, ou encore celle de solidarité ne doivent donc plus s'appliquer au transport aérien dans toute la Cédéao à compter du 1eᣴ janvier 2026.

Relancer l'intégration régionale

Selon Chris Appiah, le directeur du Transport à la Commission, une fois ces taxes supprimées et ces frais réduits, la prochaine étape consistera à inciter les compagnies aériennes à baisser leurs tarifs. Car elles ne paieront plus ces taxes et ces frais aux gouvernements.

Diplomate de métier, Umar Alieu Turay exhorte ces gouvernements des États membres à ne pas introduire de nouvelles redevances ou taxes aéronautiques, afin de ne pas compromettre la mise en oeuvre effective d'une réforme que le président de la Commission ouest-africaine estime indispensable pour relancer l'intégration régionale.