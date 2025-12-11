Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe

11 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue des champions, 6e journée

Remplaçant, Mons Bassouamina est entré à la 78e lors du revers de Pafos sur le terrain de la Juventus de Turin (0-2). Les Chypriotes ont longtemps résisté avant d'encaisser aux 67e et 73e.

Vingt-sixième avec 6 points et une longueur de retard sur les barrages, Pafos ira à Chelsea lors de la 7e et dernière journée, le 21 janvier.

Darryl Bakola est resté sur le banc lors du succès de Marseille chez les Belges de l'Union-Saint-Gilloise (3-2).

Youth League, 6e journée

Les U19 de l'AS Monaco se qualifient pour les 16e de finale en surclassant leurs homologues de Galatasaray (5-0). Remplaçant, Kenan Moulangou est entré à la pause, alors que le score était vierge.

Nick Mokabackila n'était pas dans le groupe asémiste.

Déjà qualifiés pour les 16e, les U19 du PSG vont faire match nul 1-1 à Bilbao.

Titulaire en pointe, Pierre Mounguengue a offert l'ouverture du score à Nsoki d'un centre à ras de terre du droit (0-1, 46e).

Sa 4e passe décisive, pour 2 buts, en 5 matches européens cette saison.

Floyd Samba était titulaire sur la gauche du milieu de Manchester City, net vainqueur sur la pelouse du Real Madrid (4-0). Remplacé à la 68e, à 1-0.

Son frère Tyrone n'était pas dans le groupe.

Les Citizens sont également qualifiés pour les 16e.

