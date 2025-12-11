Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe

Ligue des champions, 6e journée

Remplaçant, Mons Bassouamina est entré à la 78e lors du revers de Pafos sur le terrain de la Juventus de Turin (0-2). Les Chypriotes ont longtemps résisté avant d'encaisser aux 67e et 73e.

Vingt-sixième avec 6 points et une longueur de retard sur les barrages, Pafos ira à Chelsea lors de la 7e et dernière journée, le 21 janvier.

Darryl Bakola est resté sur le banc lors du succès de Marseille chez les Belges de l'Union-Saint-Gilloise (3-2).

Youth League, 6e journée

Les U19 de l'AS Monaco se qualifient pour les 16e de finale en surclassant leurs homologues de Galatasaray (5-0). Remplaçant, Kenan Moulangou est entré à la pause, alors que le score était vierge.

Nick Mokabackila n'était pas dans le groupe asémiste.

Déjà qualifiés pour les 16e, les U19 du PSG vont faire match nul 1-1 à Bilbao.

Titulaire en pointe, Pierre Mounguengue a offert l'ouverture du score à Nsoki d'un centre à ras de terre du droit (0-1, 46e).

Sa 4e passe décisive, pour 2 buts, en 5 matches européens cette saison.

Floyd Samba était titulaire sur la gauche du milieu de Manchester City, net vainqueur sur la pelouse du Real Madrid (4-0). Remplacé à la 68e, à 1-0.

Son frère Tyrone n'était pas dans le groupe.

Les Citizens sont également qualifiés pour les 16e.