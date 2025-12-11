Azerbaïdjan, 14e journée, 1re division

Sumqayit l'emporte 1-0 face à Imisli. Remplaçant, Simon Nsana est entré à la 68e, à 0-0.

Angleterre, 19e journée, 3e division

Luton prend un point à Leyton Orient (1-1). Sans Christ Makosso, resté sur le banc.

Angleterre, 19e journée, 4e division

Bromley bat Crawley 3-1. Titulaire devant la défense, William Hondermarck a été remplacé à la 85e.

Géorgie, finale de la Coupe

Coiffé sur le poteau en championnat, Dila Gori prend sa revanche sur Iberia 1999 en remportant la finale de la Coupe sur le score de 3-1. Titulaire, comme Déo Gracias BAssinga, Romaric Etou a ainsi pu soulever le trophée, en tant que capitaine.

Leur deuxième titre après la Super-coupe remportée en juillet dernier.

Suisse, 14e journée, 2e division

Sans Exaucé Mafoumbi, non retenu, Lausanne-Ouchy bat le Xamax (2-0).