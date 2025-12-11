Afrique de l'Ouest: Le PAL récompensé pour ses performances logistiques

Le Port autonome de Lomé (PAL) a présenté mercredi trois distinctions obtenues lors du 45e conseil annuel de l'Assemblée générale des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre (AGPAOC), tenu récemment à Brazzaville.

Ces prix consacrent les performances et les progrès continus de la plateforme portuaire togolaise.

Selon son secrétaire général, Kombaté Yentchabré, le PAL a remporté le prix du meilleur port pour la communication des statistiques, celui du deuxième meilleur port en trafic conteneurs (EVP) et enfin le prix du meilleur trafic transit. « Le Port autonome de Lomé continue de se positionner comme un acteur majeur de la logistique en Afrique de l'Ouest », a-t-il déclaré.

Ces distinctions reflètent les réformes engagées par la plateforme, notamment la mise en place d'un centre d'appels et la digitalisation progressive du quitus portuaire, deux initiatives qui ont renforcé l'efficacité et la transparence des services.

Elles s'ajoutent à la reconnaissance internationale obtenue dans le classement 2025 de Lloyd's List, qui fait passer le PAL du 93e rang mondial en 2024 au 92e rang cette année.

Grâce à cette performance, le port de Lomé reste le premier d'Afrique de l'Ouest et du Centre, et se classe cinquième sur le continent, derrière Tanger Med (Maroc), Port Saïd (Égypte), Durban (Afrique du Sud) et Alexandria Port (Égypte).

Pour Kombaté Yentchabré, cette progression est portée par la hausse du trafic conteneurs - 2,06 millions d'EVP en 2024 - et par le développement du transbordement, soutenus par des améliorations d'infrastructures et des réformes logistiques.