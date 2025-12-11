Togo: La cataracte, ça se soigne

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a achevé mercredi une campagne de dépistage et de traitement des maladies oculaires à Guérin-Kouka, dans la préfecture de Dankpen (région de la Kara).

Pendant trois jours, les équipes médicales ont réalisé des opérations chirurgicales permettant de prendre en charge près de 150 patients souffrant de cataracte et d'autres pathologies oculaires.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme national de santé oculaire (PNSO) et bénéficie du soutien financier de la Banque islamique de développement (BID).

La cataracte et les maladies oculaires, devenues un réel problème de santé publique, figurent parmi les priorités du gouvernement pour améliorer l'accès aux soins des populations les plus vulnérables.

Selon le coordonnateur du PNSO, Dr Prempe Yao Sepopo, plus de 60 % des personnes âgées au Togo souffrent de pathologies oculaires. Face à cette situation préoccupante, les autorités sanitaires ont prévu une campagne nationale visant à traiter au moins 2 000 cas sur l'ensemble du territoire, dont 400 pour la seule région de la Kara.

En menant cette opération à Guérin-Kouka, le ministère confirme sa volonté de rapprocher les soins spécialisés des communautés rurales et de réduire les risques de déficience visuelle évitable.

Cette campagne représente un pas supplémentaire vers une meilleure prise en charge des maladies oculaires au Togo.