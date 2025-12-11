Sénégal: L'inflation repart à la hausse avec une progression de 1,0 % en août 2025

10 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou MBAYE

Les prix à la consommation ont poursuivi leur progression au mois d'août 2025, selon les données de l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc) rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

En variation mensuelle, les prix ont augmenté de 1,0 % par rapport au mois précédent, confirmant une dynamique inflationniste portée par plusieurs composantes du panier de consommation.

Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, qui ont progressé de 2,0 % en un mois. Cette catégorie, qui occupe une place importante dans les dépenses des ménages, a ainsi fortement contribué à l'évolution globale de l'indice.

Les services liés au logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et autres combustibles ont également enregistré une hausse, estimée à 0,4 %, traduisant un renchérissement des charges essentielles des ménages. Le secteur du transport, de son côté, a affiché une légère augmentation des prix de 0,3 %, confirmant la tendance haussière observée ces derniers mois dans ce domaine.

En glissement annuel, l'inflation s'est également renforcée. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,2 % en août 2025 par rapport au même mois de l'année précédente. Cette progression annuelle témoigne d'un maintien des tensions inflationnistes, alimentées notamment par les fluctuations des prix des denrées alimentaires et des services essentiels.

