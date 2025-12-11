Afrique: Une caravane se rend du Bénin à Rabat pour 'promouvoir l'unité africaine', à l'occasion de la CAN

Dakar — Une quarantaine de personnes, dont des journalistes, des vidéastes, des photographes et des influenceurs, ont quitté Cotonou, la capitale du Bénin, vendredi 5 décembre, à bord de la caravane "Destination Maroc 2025-Terre de football", à destination de Rabat, au Maroc, à l'initiative de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Selon un communiqué de l'organisateur, cet évènement se déroule en marge de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans plusieurs villes marocaines.

À l'initiative de la FRMF, le convoi va traverser une dizaine de capitales de pays africains. Elle passera par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie, avant d'arriver au Maroc.

Après son départ de Cotonou, la caravane est arrivée à Lomé le même jour et y a séjourné jusqu'au dimanche 7 décembre. Arrivé à Accra le même dimanche, elle y est restée jusqu'au mardi 9 décembre.

À leur arrivée à Abidjan, mercredi 10 décembre, les journalistes, vidéastes, photographes et influenceurs passeront deux jours dans la capitale ivoirienne, avant de se rendre à Conakry, jeudi 11 décembre, pour un séjour de deux jours. Ils seront ensuite à Dakar, du samedi 13 au lundi 15 décembre.

La caravane se rendra ensuite à Nouakchott, du lundi 15 au mercredi 17 décembre. Son arrivée au Maroc est prévue jeudi 18 décembre, soit trois jours avant le coup d'envoi de la CAN.

Le but de la caravane est de "promouvoir l'unité africaine", selon le communiqué.

Dans chacune des capitales visitées, les caravaniers vont produire des contenus numériques et faire des reportages sur les cultures locales et la mobilisation des supporters des équipes nationales de football.

"Les participants entendent documenter en temps réel les traditions, les récits et les moments de partage qui accompagnent la pratique du football sur le continent", est-il écrit dans le communiqué.