Sénégal: Transport fluvial - Un projet stratégique de 42,9 milliards CFA pour désenclaver la Casamance

Ziguinchor — L'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM) a lancé mercredi à Ziguinchor un projet intégré de dragage, d'aménagement fluviomaritime et de construction d'infrastructures portuaires en Casamance (sud), estimé à 42,9 milliards de francs CFA, a constaté l'APS.

Les études de préfaisabilité seront financées à hauteur de 115 000 euros par Invest International, partenaire néerlandais, soit plus de 75 millions de francs CFA, a indiqué Maguèye Gueye, administrateur maritime et directeur des projets à l'ANAM, lors de la cérémonie de lancement, en présence du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine.

Selon M. Guèye, ce projet s'inscrit dans une optique de développement des transports maritimes, avec l'ambition de faire de la Casamance un pôle fluviomaritime majeur et d'améliorer durablement la mobilité interne des personnes et des biens.

Il a signalé que cette initiative fait partie mesures validées Conseil interministériel, dans le cadre de la politique sectorielle du ministère des Pêches.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'investissement global prévu, d'un montant de 42,9 milliards de francs CFA, couvre plusieurs composantes, dont le dragage et l'aménagement du chenal de navigation du fleuve Casamance, de même que le désenclavement interne par voies fluviomaritimes.

Il prévoit aussi la construction de deux ports de pêche à Elinkine et Kafountine, ainsi qu'un centre de formation aux métiers de la mer destiné à renforcer les capacités des jeunes de la région.

La phase de structuration débutera en février, tandis qu'un rapport de préfaisabilité devant délimiter le périmètre final du projet sera présenté en juillet aux acteurs territoriaux, a indiqué M. Guèye.

Le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, estime que ce projet est "porteur d'espoir", en ce qu'il permet de réduire les coûts de transport, de moderniser la pêche artisanale et d'améliorer les conditions de débarquement.

Il a également souligné que le recensement de sites potentiels a été élargi à 44 localités insulaires, étant entendu que seuls certains seront retenus après les études techniques.

Il a insisté sur la nécessité de connecter les futures infrastructures fluviales au réseau routier pour un désenclavement complet.

L'ambassadrice des Pays-Bas au Sénégal, Carmen Hagenaars, a réaffirmé, au cours de la cérémonie de lancement, l'engagement de son pays dans les secteurs maritime, hydraulique et agricole, dans le sillage d'une coopération de "plusieurs décennies" avec le Sénégal.

La diplomate a relevé l'importance accordée à la formation des jeunes dans cette coopération.

Carmen Hagenaars était accompagnée de de responsables d'Invest International et de cinq entreprises néerlandaises spécialisées dans l'eau et le maritime, mobilisées pour appuyer cette première phase d'études.