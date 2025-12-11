Sénégal: Vers l'extension du projet Continius-PV à d'autres régions

Dakar — Le projet Continius-PV, portant sur une meilleure prise en charge des personnes affectées par le paludisme, la tuberculose et le VIH au Sénégal, va être étendu à d'autres régions, après Kaolack, Sédhiou, Ziguinchor et Kolda, a-t-on appris du directeur général de la Santé.

Le projet Continius-PV sera étendu à d'autres régions du pays et à d'autres domaines pris en charge par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a annoncé Ousmane Cissé.

Il prenait part, mardi à Dakar, à l'atelier national de clôture de ce projet mis en œuvre dans les régions de Kaolack, Sédhiou, Ziguinchor et Kolda.

"L'expérience de ce projet va nous permettre d'utiliser les ressources de façon plus efficace pour avoir les mêmes résultats dans un contexte de gestion axée sur les résultats et de raréfaction des ressources, d'où l'impératif d'utiliser mieux les ressources à notre possession pour être beaucoup plus efficace et impacter durablement la santé des populations", a indiqué M. Cissé.

Il a insisté sur l'impact de ce projet en termes d'accompagnement des populations vulnérables notamment.

"Ce projet nous a beaucoup aidés, et pour preuve les 6000 patients diagnostiqués de VIH et leur prise en charge. Il nous a permis d'espérer atteindre les trois 95 que nous visons, bien sûr avec l'appui du gouvernement du Sénégal qui a fait passer la dotation en médicaments antirétroviraux de 500 millions en 1998 à plus de 2 milliards en 2024", s'est réjoui le professeur Cissé.

Le Sénégal ambitionne d'atteindre trois objectifs communément appelés "les trois 95" dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida.

Il s'agit de faire en sorte que 95% des personnes infectées par le VIH soient dépistés, 95% de ces personnes soient mis sous traitement anti rétroviral et que la charge virale soit indétectable chez 90% de ces patients.

Selon le secrétaire général du Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique de Fann (CRCF), le docteur Karim Diop, le projet Continius-PV a contribué à promouvoir l'équité dans l'accès aux services de santé et à consolider la collaboration transfrontalière pour une meilleure prise en charge des populations vulnérables.

La plateforme transfrontalière mise en place pour la mise en œuvre du projet Continius-PV "a permis de disposer d'une cartographie des prestations et des services VIH dans les zones frontalières", mais aussi de mettre en place un cadre d'échanges entre prescripteurs en vue de faciliter le suivi des patients transférés.

Elle s'est également traduite par l'élaboration d'un plan d'action budgétisé et le partage d'expériences et de bonnes pratiques qui ont conduit à la signature d'un document cadre de collaboration, a expliqué le secrétaire général du CRCF.