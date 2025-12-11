Sénégal: Un Salon monétique national pour favoriser l'inclusion financière

Dakar — L'essor des paiements numériques contribue à améliorer l'inclusion financière et à la réduction de la pauvreté, a déclaré le directeur national de la Banque centrale des Etats de l'Afrique l'Ouest (BCEAO), François Sène, à l'ouverture de la première édition du Salon monétique national, mercredi, à Dakar.

"Dans un contexte marqué par l'essor des paiements numériques, l'utilisation des technologies dans les paiements, à travers l'usage de cartes, l'initiation de transactions en ligne ou à partir de portefeuilles électroniques, constitue une opportunité pour améliorer l'inclusion financière, contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'émergence économique", a-t-il dit.

Selon les organisateurs, cette rencontre vise à susciter des réflexions pour favoriser au maximum l'inclusion financière et la formalisation des transactions.

Elle porte sur le thème "Paiement numériques et inclusion financière : enjeu de souveraineté monétaire en Afrique de l'Ouest".

"En lançant ce salon, vous reconnaissez non seulement l'importance stratégique de la monétique, mais vous ouvrez également une plateforme essentielle pour son développement futur", a déclaré le représentant du ministre des Finances et du budget, Banda Diop, lors de la cérémonie officielle d'ouverture.

Selon M. Diop, la monétique est "en passe de devenir le coeur battant de l'inclusion financière et de la modernisation de notre économie".

"Nous voyons l'adoption s'accélérer, les innovations se multiplier, et l'accès aux services financiers se démocratiser grâce aux cartes, aux terminaux et au mobile", a-t-il relevé.

Le directeur général du Groupement interbancaire monétique de l'UEMOA (GIM-UEMOA), Minayegnan Coulibaly, a lui aussi fait observer que les paiements numériques s'imposent de plus en plus comme "la porte d'entrée de l'inclusion financière".

Il a toutefois ajouté que "plus de 80% des transactions quotidiennes dans nos pays restent encore en espèces alors même que la croissance de la carte bancaire, du mobile money et des services digitaux dépasse désormais les 20% par an".

Il a appelé à massifier les transactions de paiement afin que le signal économique soit "représentatif de la dynamique d'épargne, de consommation et d'investissement des ménages [...]"

La présidente de Comité monétique national (CMN), Ndèye Aminata Diallo, s'est réjouie du fait que cette rencontre peut servir de "cadre d'échanges" entre les différents acteurs de l'écosystème (banques institutionnelles, établissements de paiement, émetteurs de monnaie électronique, Fintechs et particuliers).

"Ce qu'on voudrait, c'est vraiment un cadre d'échanges qui pourrait pousser à la réflexion afin de favoriser au maximum l'inclusion financière et la formalisation des transactions", a-t-elle déclaré.

La présidente de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (APBEFS), Khady Boye Hann, a indiqué que ce salon est la reconnaissance de l'importance du rôle de la promotion de la carte bancaire et du développement de l'interbancarité numérique au Sénégal.