Cameroun: Affaire bébé Mathis - La réquisition de peine de mort par le ministère public secoue la justice pénale

L'intensité dramatique du procès lié à la tragique affaire du bébé Mathis a atteint un sommet lors des dernières audiences. Le ministère public a fait usage de sa pleine autorité en requérant la peine de mort à l'encontre de l'accusé principal, Dagobert Nwafo.

Cette demande choc, fondée sur l'invocation de l'article 374 du Code pénal, traduit la conviction de l'accusation que les actes commis relèvent purement et simplement d'un meurtre avec préméditation. Pour le parquet, la gravité exceptionnelle et la nature odieuse des faits justifient la sanction maximale prévue par le dispositif légal en vigueur, illustrant la rigueur de la justice pénale face à de tels crimes.

Cette réquisition a été accueillie favorablement par les avocats représentant les ayants droit de la victime. Ces derniers, se rangeant derrière la position du ministère public, ont martelé que seule la sentence capitale pourrait répondre de manière adéquate à la monstruosité des actes. Leur intervention a renforcé la polarisation émotionnelle et juridique de ce procès hautement médiatisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toutefois, la cour a marqué une pause en rejetant la demande de plaidoyer de culpabilité formulée par Dagobert Nwafo. Le tribunal a explicitement écarté l'argumentaire de la défense axé sur la thèse de la provocation, jugeant qu'une telle notion ne saurait en aucun cas servir de facteur atténuant face à la gravité des chefs d'accusation. Ce rejet souligne la volonté du siège de mener le procès jusqu'à son terme, sans concession sur les faits reprochés.

Suite à cette décision et conformément à la procédure judiciaire applicable en cas de plaidoyer de non-culpabilité, l'affaire a été renvoyée. Le procès reprendra le 14 janvier, date à laquelle les débats et les plaidoyers finaux devraient se poursuivre. Cette affaire criminelle continue de captiver l'opinion publique, et la réquisition de la peine de mort place le système légal et pénal du pays sous un examen intense. L'issue de ce procès sera regardée comme un indicateur fort de l'application de la loi face à la barbarie.