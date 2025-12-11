Madagascar: Concertation nationale - Culte de lancement tenu à Ivato, absence remarquée des anciens présidents

Portée par les quatre chefs d'Église réunis au sein du FFKM, cette étape inaugurale du processus annoncé la semaine dernière par le président de la Refondation de la République, Michaël Randrianirina, a rassemblé un large éventail d'acteurs politiques, de l'opposition aux soutiens du régime. Les ministres du gouvernement Rajaonarivelo, menés par la ministre d'État en charge de la Refondation, Hanitra Razafimanantsoa, sont majoritairement représentés durant ce culte.

Pourtant, ce moment symbolique, censé ouvrir un cycle de dialogue inclusif, a immédiatement été bousculé par la contestation d'une partie de la jeunesse et par l'absence remarquée des anciens présidents de la République.

Sur les réseaux sociaux, des associations de jeunes impliquées dans le mouvement du 25 septembre, dont le collectif Gen Z, ont exprimé leur rejet de l'initiative du FFKM. Leur présence contestataire autour de l'initiative du Conseil oecuménique des Églises chrétiennes a donné le ton. La route vers la concertation nationale ne sera pas un long fleuve tranquille.

Invitation polémique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'intérieur, les formations politiques ont répondu massivement à l'appel. Partis de l'opposition, mouvances proches du pouvoir, sensibilités variées, tous avaient envoyé des représentants. Mais une absence demeurait au centre des conversations, celle des anciens chefs d'État. Tous invités, comme l'ont confirmé les membres laïcs du FFKM, aucun d'entre eux n'a assisté en personne à la cérémonie.

Hery Rajaonarimampianina, actuellement en France, a délégué sa représentation au coordonnateur national du HVM, Rivo Rakotovao. Son absence physique a été remarquée, mais moins commentée que celle de Marc Ravalomanana. Le fondateur du TIM, en déplacement stratégique en province, a préféré « redynamiser son parti » auprès de ses bases provinciales plutôt que de rejoindre Ivato.

Il a confié sa représentation au coordonnateur du TIM, Williamson Razafindrano. Quant à Andry Rajoelina, son absence, pourtant précédée d'une invitation que plusieurs acteurs politiques ont jugée « polémique », a ajouté un parfum de controverse à l'événement.

Retrait. Si l'ancien président Andry Rajoelina n'a pas fait le déplacement, ses lieutenants ont répondu présents, et en force. Une délégation étoffée, menée par Augustin Andriamananoro et Marie Michelle Sahondrarimalala, est arrivée à Ivato, montrant que le camp Rajoelina entend rester pleinement dans le jeu des discussions nationales, même sans la présence de son leader.

Au-delà des jeux d'absences et de représentations, le message envoyé par ces trois anciens présidents est lourd de sens. Alors que le FFKM souhaite ouvrir un espace de concertation, leur retrait de cette première étape interroge sur la portée réelle du processus.

Inclusif

Pour le FFKM, ce culte constitue malgré tout un jalon important. Les quatre chefs d'Église ont voulu placer la spiritualité au cœur d'une démarche qu'ils espèrent pacificatrice. Mais les protestations de la jeunesse, les absences stratégiques et la polémique autour de l'invitation d'Andry Rajoelina laissent entrevoir une suite complexe.

La concertation nationale s'ouvre ainsi dans un climat de défiance, où chaque geste, chaque absence, chaque prise de position devient un signal politique scruté à la loupe. Reste désormais à voir si le processus, voulu inclusif et structurant pour la Refondation de la République, parviendra à rassembler les acteurs clés de la vie nationale. À Ivato, le décor est planté. Le chemin sera escarpé, et les tensions visibles d'hier annoncent une bataille politique où chacun testera la légitimité et la capacité du FFKM à mener ce dialogue jusqu'au bout.