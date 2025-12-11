Madagascar: Anomalies

Un coup d'envoi sous le signe de la croyance et de la foi. Présence des 4 Chefs d'Église du Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) oblige, le lancement officiel de la Concertation nationale a été marqué, hier par un culte œcuménique

Anomalies

Un culte d'action de grâce censé remettre à Dieu le destin du pays qui, une fois de plus, traverse, un des moments les plus difficiles de son histoire. Force est cependant de reconnaître qu'au lieu du Saint Esprit qui appelle à l'unité, c'était plutôt l'esprit de la division qui a animé les forces politiques en présence.

Même dans le camp des artisans de la lutte populaire qui a abouti à la chute de l'ancien Président, l'on n'est visiblement pas sur la même longueur d'onde quant à la manière de mener cette Concertation nationale. Les jeunes de la Gen Z notamment contestent la légitimité du processus. L'absence des quatre anciens Présidents élus fait également poser des questions. Sans compter les polémiques sur l'invitation ou non du chef de l'Etat destitué Andry Nirina Rajoelina.

Venus sans être invités, ses partisans conduits par le vice-président de l'Assemblée Nationale Milavonjy Philobert ont, pour leur part, dénoncé la non exclusivité du processus. Autant d'anomalies qui font dire que la Concertation nationale est mal partie. Une situation qui n'augure rien de bon quant à ce que serait un bon aboutissement de ce processus de concertation qui devrait pourtant être à la base d'une transition placée sous le signe de l'unité, pour conduire le pays vers un avenir meilleur que le peuple malgache, meurtri par ces longues crises à répétition, mérite plus que jamais.