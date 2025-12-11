Madagascar: Anomalies

11 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond.

Un coup d'envoi sous le signe de la croyance et de la foi. Présence des 4 Chefs d'Église du Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) oblige, le lancement officiel de la Concertation nationale a été marqué, hier par un culte œcuménique

Anomalies

Un culte d'action de grâce censé remettre à Dieu le destin du pays qui, une fois de plus, traverse, un des moments les plus difficiles de son histoire. Force est cependant de reconnaître qu'au lieu du Saint Esprit qui appelle à l'unité, c'était plutôt l'esprit de la division qui a animé les forces politiques en présence.

Même dans le camp des artisans de la lutte populaire qui a abouti à la chute de l'ancien Président, l'on n'est visiblement pas sur la même longueur d'onde quant à la manière de mener cette Concertation nationale. Les jeunes de la Gen Z notamment contestent la légitimité du processus. L'absence des quatre anciens Présidents élus fait également poser des questions. Sans compter les polémiques sur l'invitation ou non du chef de l'Etat destitué Andry Nirina Rajoelina.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Venus sans être invités, ses partisans conduits par le vice-président de l'Assemblée Nationale Milavonjy Philobert ont, pour leur part, dénoncé la non exclusivité du processus. Autant d'anomalies qui font dire que la Concertation nationale est mal partie. Une situation qui n'augure rien de bon quant à ce que serait un bon aboutissement de ce processus de concertation qui devrait pourtant être à la base d'une transition placée sous le signe de l'unité, pour conduire le pays vers un avenir meilleur que le peuple malgache, meurtri par ces longues crises à répétition, mérite plus que jamais.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.