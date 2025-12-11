Madagascar: Journée des droits de l'Homme - La liberté d'expression au coeur de la célébration

Madagascar célèbre le 77è anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme sous le thème « Droits humains, nos essentiels de tous les jours ». Le système des Nations Unies à Madagascar a choisi de placer la liberté d'expression au centre de cette commémoration, rappelant qu'elle constitue « un essentiel » dans le contexte national marqué par de fortes mobilisations de la jeunesse entre septembre et octobre dernier.

Ces mouvements ont revendiqué leurs droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression, l'accès équitable à l'eau et à l'électricité, le droit à la sécurité ainsi que la lutte contre la pauvreté et la corruption. Le régime Andry Rajoelina est même tombé à l'issue de ces revendications.

À l'occasion de cette célébration qui a eu lieu hier à l'Université d'Ankatso, le système des Nations Unies à Madagascar appelle à un moment de réflexion sur les enjeux actuels et sur la nécessité de réaffirmer les engagements en matière de droits humains. Dans cette dynamique, plusieurs activités sont organisées.

Un Symposium national des jeunes pour la paix se déroule du 6 au 9 décembre afin d'offrir aux jeunes un espace sûr pour échanger, réfléchir et formuler des recommandations dans le cadre de la refondation nationale. La célébration d'hier, sous la forme d'un forum des jeunes, se veut être un espace vivant et interactif, associant dialogue, expression artistique, réflexion et engagement citoyen.

Le système des Nations Unies à Madagascar réaffirme son engagement à accompagner les efforts du pays pour l'atteinte des Objectifs de développement durable et pour garantir l'accès de tous aux droits sociaux, économiques, civils et politiques. Selon les Nations Unies, la liberté d'expression, inscrite à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, demeure l'un des outils démocratiques les plus puissants.

Elle permet à toutes les composantes de la société, dont les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les minorités, d'exprimer leurs idées, d'interpeller les gouvernants et de porter des plaidoyers en faveur du changement. Les droits humains se trouvent au cœur des trois dimensions du développement durable, qu'elles soient sociales, environnementales ou économiques. Ils sont présentés comme essentiels pour atteindre les Objectifs de développement durable sans laisser personne de côté.