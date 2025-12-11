Madagascar: Gérard Ramamimampionona - La refondation doit commencer dans les esprits

Le politologue Gérard Ramamimampionona met en garde contre les dérives qui menacent la démarche de refondation nationale actuellement évoquée sur la scène publique. Selon lui, aucun changement durable ne sera possible « tant que des intérêts particuliers continueront de dicter les orientations du dialogue national ».Il affirme que la population n'aura rien à attendre d'une concertation « façonnée pour servir quelques-uns ».

Transformation collective

Pour cet analyste des affaires publiques, la véritable refondation doit prendre racine au niveau le plus essentiel : la manière de penser. « Toute amélioration doit d'abord commencer au plus près du citoyen », explique-t-il. Il insiste sur l'urgence de transformer le socle mental et culturel de chaque individu pour pouvoir rebâtir un modèle de société authentiquement malgache.

C'est seulement sur cette base, dit-il, que pourront ensuite être fondées les structures politiques à tous les échelons. Gérard Ramamimampionona appelle ainsi à une refondation profonde du système, fondée sur des valeurs solides et une vision partagée. « Mélanger la politique avec la comédie serait une insulte au peuple », prévient-il. Selon lui, seule une transformation collective, patiente et cohérente permettra d'espérer une amélioration réelle du quotidien des Malgaches.