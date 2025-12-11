Madagascar: 1re édition du Pangalana Tour - Les produits phares du Grand Sud-Est à la conquête des marchés nationaux

Prévue au mois de septembre dernier, la Foire Pangalana n'a pas pu se ternir, en raison des événements politiques qui ont secoué le pays. Un contretemps, transformé en opportunité par les Chambres de commerce et d'industrie de cette région à forte potentialité, qui ont décidé d'organiser la première édition de Pangalana Tour.

Inédit

Un événement économique inédit puisque l'objectif de ce Tour pas comme les autres est de faire la promotion des produits phares du Sud-Est sur les marchés nationaux. Ayant débuté le 8 décembre pour ne se terminer que le 19 décembre, Pangalana Tour 1re édition sera en effet l'occasion pour des représentants de coopératives et d'organisations paysannes des régions Vatovavy, Fitovinany et Atsimo-Atsinanana de sillonner cinq grandes places commerciales pour lancer les produits qui font la renommée de cette région.

Pour ne citer, entre autres, que le miel, le café, le riz, mais aussi, le poivre, le clou de girofle, la cannelle, la vanille, le piment, et d'autres encore. 150 coopératives issues des CCI d'Atsimo-Atsinanana, de Mananjary et de Fitovinany participent à ce tour commercial dans cinq grandes villes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après Ambositra les 8 et 9 décembre derniers, ils sont actuellement dans la capitale (10-11-12 décembre), avant de mettre le cap sur Antsirabe (13 et 14 décembre), Morondava (17 et 18 décembre) pour boucler le circuit à Miandrivazo le 19 décembre.

Réseau économique

Un événement à portée économique régionale voire nationale, en somme. « Notre objectif est de relancer les filières porteuses du Grand Sud-Est en utilisant le réseau économique des chambres de commerce et d'industrie, seuls groupements économiques existant dans les 24 régions de Madagascar et qui réunissent les acteurs du secteur privé de tous les domaines », explique Murielle Razafitianamalala, présidente de la CCI Atsimo Atsinanana et non moins coordinatrice de l'événement.

Une manifestation à grande ambition puisque outre les expositions-vente des produits, les rencontres B2B ou encore les conférences thématiques, les objectifs sont aussi de parvenir à la signature de 50 contrats commerciaux durables, ainsi que la création d'un réseau de distribution interrégional pérenne.

En tout cas, le Pangalana Tour sera une plateforme de démonstration de la capacité du réseau des CCI, uni sous l'égide de la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar (FCCIM) à innover, et à maintenir le dynamisme économique, même en période de crise. Cet événement est soutenu par le programme DEFIS.