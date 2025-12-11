Madagascar: Centrale de Mandroseza - Le Groupe Filatex apporte des précisions sur sa participation

Acteur majeur dans l'industrie énergétique du pays, le Groupe Filatex réagit par rapport aux articles parus ces derniers temps dans la presse, concernant sa participation au sein de la centrale de Mandroseza.

Le groupe précise dans un communiqué que cette prise de participation est conforme aux dispositions légales. « Le Groupe Filatex a acquis les parts d'un actionnaire de Symbion Power », annonce l'entreprise en ajoutant qu'il ne s'agit pas du rachat de la centrale, mais bien d'une participation dans une structure existante. « Cette opération a été menée dans le strict respect des dispositions légales, statutaires et contractuelles en vigueur ».

Par ailleurs, la gestion opérationnelle est assurée par le partenaire actionnaire. « Depuis cette prise de participation, la gestion opérationnelle de la centrale est effectuée en collaboration étroite avec un autre actionnaire, désormais partenaire. Notre engagement reste inchangé : garantir une exploitation fiable, performante et conforme aux obligations contractuelles ainsi qu'aux besoins du réseau national ».

Aucune incidence

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Groupe Filatex écarte toute implication dans les litiges évoqués dans cette affaire. « Les contentieux mentionnés dans la presse relèvent de différends privés historiques entre Symbion Power et un ancien actionnaire et sont bien antérieur à la prise de participation du Groupe Filatex dans Symbion Mandroseza. Le Groupe Filatex n'a jamais été impliqué dans ces affaires, qui n'ont aucune incidence sur la gouvernance ou le fonctionnement actuel de la centrale. Aucun élément dans ces procédures ne met en cause le groupe ».

L'entreprise énergétique fait, par ailleurs, état d'une approche orientée vers les résultats et la transparence. « Aux côtés de notre partenaire, nous déployons une gestion rigoureuse, responsable et orientée vers la performance au service du système électrique national. À cet effet, la reprise de la centrale a permis de restructurer les opérations et d'améliorer la performance de 5MW disponible à 40MW pleinement opérationnel. Nos engagements fondamentaux s'articulent autour de la garantie d'une fourniture énergétique fiable, du respect d'une transparence totale dans nos opérations, ainsi que d'une coopération avec l'État pour la mise en oeuvre des projets inscrits dans la transition énergétique. Le Groupe Filatex demeure concentré sur la performance de ses centrales et la fiabilité de l'approvisionnement énergétique ».

Une manière, en somme, de démontrer que le groupe reste engagé à opérer la centrale dans un esprit de transparence et de responsabilité, en collaboration étroite avec toutes les parties prenantes.