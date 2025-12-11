Madagascar: Croissance verte et inclusive - Même pari pour Oxford et le Gouvernement de la Refondation

La Conférence internationale au Novotel Ivandry sur « Faire le pari du développement » a offert un cadre d'échanges fructueux entre décideurs, experts et partenaires engagés pour le développement de Madagascar.

Sans s'être concertés, le Professeur Stefan Dercon, économiste belgo-britannique de l'Université d'Oxford, et le Ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Ramiarison ont formulé, durant la rencontre, des analyses très proches sur le chemin que Madagascar doit emprunter pour se développer.

Depuis plusieurs semaines, le ministre malgache défend un agenda de réformes pour transformer l'économie nationale ; les propositions exposées par l'économiste d'Oxford lors de la Conférence vont dans la même direction. Aux yeux du public, cette convergence de vues entre deux économistes issus d'univers très différents apparaît comme un signe encourageant pour l'avenir.

Un pacte des élites

Professeur d'Economic Policy à la Blavatnik School of Government et au Department of Economics d'Oxford, et directeur du Centre for the Study of African Economies (CSAE), Stefan Dercon est reconnu pour ses travaux sur l'économie du développement. Il a rappelé que le décollage d'un pays suppose la mise en place d'un véritable « pacte d'élites », c'est-à-dire un accord - formel ou informel - par lequel les principaux détenteurs de pouvoir s'engagent à faire du développement la priorité, plutôt que de préserver leurs avantages individuels.

Selon lui, Madagascar a longtemps été prisonnier d'un pacte de statu quo, fragmenté et centré sur la rente, ce qui a conduit à une stagnation du revenu par habitant, à un doublement du nombre de personnes en extrême pauvreté depuis 1990 et à une érosion rapide du capital naturel.

Il a insisté sur le fait que « le développement est un pari difficile et risqué que seules les élites malgaches peuvent décider de faire », appelant à un nouveau pacte tourné vers la croissance, l'inclusion et la protection de l'environnement.

Priorités de la Refondation

De son côté, le Ministre de l'Économie et des Finances a détaillé la trajectoire engagée par le Gouvernement de la Refondation : réformes structurelles pour accroître la productivité, modernisation de l'économie, lutte contre les rentes et les pratiques opaques. Dans un contexte de forte vulnérabilité climatique, d'accès restreint à l'électricité - moins d'un tiers de la population au niveau national et à peine plus de 10% en milieu rural - et de croissance encore insuffisante, il a plaidé pour un modèle à la fois compétitif, vert et inclusif.

Parmi les priorités mises en avant figurent la stabilisation des prix des produits de première nécessité, une libéralisation mieux encadrée, l'amélioration de l'environnement des affaires, l'appui aux TPE/PME, le développement des énergies renouvelables et l'investissement dans des infrastructures durables. L'ensemble s'inscrit dans une vision de Refondation de la République fondée sur la justice, la responsabilité partagée, la transparence et la lutte contre la corruption.

Convergence stratégique

Le croisement entre le cadre analytique présenté par le Pr Dercon et la feuille de route exposée par le Ministre Ramiarison met en lumière une convergence stratégique : rompre avec le statu quo, bâtir un pacte d'élites orienté vers la croissance, l'équité et la transition verte, et mobiliser acteurs politiques, secteur privé, société civile, administration réformatrice et partenaires techniques et financiers autour d'un même pari de développement.

« C'est ce pari d'une révolution à la fois verte et inclusive que nous faisons pour Madagascar », a conclu le Ministre de l'Économie et des Finances, en saluant la qualité des échanges et en réaffirmant la volonté du Gouvernement de traduire cette vision partagée en réformes concrètes au service de la population malagasy.