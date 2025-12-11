Madagascar: Kianja Barea - La FJKM lance une semaine d'action sociale

La FJKM organise, pour la première fois, une semaine d'action sociale les 14, 15 et 16 janvier 2025 au Kianja Barea Mahamasina. Au programme : dépistages médicaux gratuits, offres de formation professionnelle, distribution de repas, animations musicales et évangélisation.

Dans le cadre de sa mission d'église engagée dans la société, la FJKM (Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara) organisera, pour la première fois, une « Semaine de l'Action Sociale » du 14 au 16 janvier 2026, sur la place du Kianja Barea à Mahamasina, à partir de 8h30.

Cette initiative du bureau central de la FJKM s'inscrit dans une volonté d'approcher les populations vulnérables et d'apporter des réponses concrètes à leurs besoins. Au programme : consultations médicales gratuites, dépistages sanitaires, distribution de repas chauds, mais aussi des offres de formation professionnelle, forums d'emploi et animations musicales chrétiennes.

À travers cette démarche, l'église protestante réformée FJKM, l'une des plus grandes confessions chrétiennes de Madagascar affirme son rôle actif dans le développement social, au-delà de sa mission spirituelle. Cette première édition porte un message fort : la FJKM ne se contente pas de prêcher, elle agit aussi pour le bien commun. Il s'agit d'un acte de proximité, d'amour du prochain, mais aussi de responsabilité citoyenne. L'événement est ouvert à tous, sans distinction de confession.