Madagascar: Association SOS Village d'Enfant - Lancement des concertations nationales

Les consultations permettront d'identifier les priorités du futur plan autour de quatre axes majeurs tels que la protection de remplacement, le renforcement familial, l'éducation et la santé et enfin l'insertion socio-professionnelle et l'autonomisation des jeunes.

« Cette journée marque une étape clé dans la transformation de notre Association. En lançant ces consultations nationales pour élaborer notre plan stratégique, nous réaffirmons notre positionnement aux côtés des enfants et de tous les acteurs qui partagent notre combat, à nous tourner vers un avenir coconstruit, tourné vers l'impact, pour protéger -plus et mieux- les enfants à Madagascar. »

Ce sont là les propos de Felamboahangy Ratsimisetra, Directrice nationale de l'Association SOS Villages d'Enfant lors du lancement des consultations nationales à Ambodivona, Antananarivo, hier. Un processus qui s'inscrit dans le cadre des engagements mondiaux pris dans l'Agenda 2030, des orientations stratégiques 2030 de la Fédération SOS Villages d'Enfants International, ainsi que des priorités nationales du secteur de la protection de l'enfance, annoncées par le régime de Refondation en cette fin d'année 2025. Dans son approche, l'organisation appelle la participation de toutes les parties prenantes intervenant dans le secteur de la protection de remplacement des enfants.

Perspectives

Pour l'association SOS Village d'Enfants, l'organisation de ces consultations nationales constitue la pierre angulaire d'une volonté affirmée de repenser son positionnement futur. L'initiative d'élaborer son plan stratégique 2026-2030 de façon participative, consultative et concertée reflète l'engagement de l'association en faveur de la protection de l'enfance.

Comme l'a indiqué la Présidente du Conseil d'Administration, Maître Maria Raharinarivonirina : « ces consultations nationales reflètent notre volonté, dans un contexte national propice à l'écoute mutuelle et à la recherche de bases nouvelles, de renouveler notre engagement d'ici 2030 en faveur de la protection de l'enfance à Madagascar, étant convaincus que c'est ensemble que nous pouvons faire bouger les lignes.»