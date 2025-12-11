Madagascar: Xtreme Fight Night - Un événement inédit du kick-boxing malgache

Grande première dans l'univers des sports de combat malgaches. Une soirée baptisée « Xtreme Fight Night » se tiendra demain à partir de 18h au Palais des Sports de Mahamasina. Au programme, des combats pro et semi-pro, un dîner de prestige et même des paris pour pimenter la soirée.

Nouvelle dimension pour le kick-boxing à Madagascar. Initié par le club Lion Force, l'évènement Xtreme Fight Night fera son entrée dans une formule déjà bien rodée à l'international mais encore inédite dans la Grande île. Le concept, une soirée mêlant combats et dîner autour de tables dressées dans un cadre élégant. Longtemps annoncée, la date est enfin arrivée.

Le Palais des Sports sera sous les projecteurs demain, de 18h jusqu'à minuit. Les préparatifs touchent à leur fin. Vingt duels alléchants sont prévus, dont dix combats professionnels et dix semi-professionnels, spécialement concoctés pour les invités VIP. Les pesées et face-à-face se sont déroulés hier à Andrefan'Ambohijanahary. Tous les affrontements s'annoncent explosifs, techniques et particulièrement relevés.

Grosses pointures

Parmi les têtes d'affiche, le retour très attendu de Rojo Lalaina, pensionnaire du circuit pro en Chine. Engagé dans la catégorie des moins de 63 kg, il croisera les gants avec Tojo. Après deux ans d'absence, le champion d'Afrique 2014 au Cameroun, également médaillé de bronze aux Mondiaux d'Italie la même année, tentera de renouer avec son identité de combattant.

Le duel entre Lavakely, champion du monde à seulement 15 ans, et Tsila du CISC promet également des étincelles. Tout comme l'affrontement Tyson du 3FB contre Jessy du Combra. Chez les dames, un choc très attendu opposera Machi du VMA à Nalidah du 3FB. En effet, des trophées et des primes sont en jeu. « Lion Force a déjà organisé une soirée mais cette fois-ci, l'évènement sera beaucoup plus professionnel et prestigieux, exclusivement réservé aux VIP. L'objectif est d'apporter quelque chose de nouveau dans le paysage du kick-boxing à Madagascar et de valoriser davantage cette discipline. Les combattants ont été sélectionnés avec soin pour donner du goût à la soirée » souligne Boto Gilbert, président du club.

Cette soirée marquera également la clôture de la saison pour Lion Force, une saison riche en travail et en engagements. À l'issue des pesées, le président a déjà annoncé une prochaine saison très prometteuse, avec des combats internationaux en ligne de mire.