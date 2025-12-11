Afrique: Pentathlon moderne - Quatre athlètes malgaches aux Championnats d'Afrique et du Monde

Quatre athlètes malgaches, deux U15, un U19 et un senior fouleront le sol sud-africain pour défendre les couleurs nationales lors des Championnats d'Afrique et des Championnats du Monde de Laser Run, du 10 au 14 décembre. Accompagnés de leur coach, ils ambitionnent de briller sur la scène continentale et mondiale dans cette discipline explosive du pentathlon moderne.

Du 10 au 14 décembre 2025, Mossel Bay, en Afrique du Sud, accueillera les Championnats d'Afrique et les Championnats du Monde de Laser Run, discipline spectaculaire du pentathlon moderne combinant course à pied et tir laser. Madagascar y sera dignement représenté par une délégation de quatre athlètes déterminés à porter haut les couleurs nationales.

Chez les moins de 15 ans (U15), deux jeunes talents défendent nos couleurs : Malala Nomenah et Sitrakiniaina Naelah, tous deux originaires de Vakinankaratra. En catégorie U19, Haroon Manjaka Rakotoniandraina porte quant à lui les espoirs malgaches. Enfin, chez les seniors, Godefroy Jules Andriamizaka Rakotomalala (Analamanga) tentera de se hisser parmi les meilleurs mondiaux. L'encadrement est assuré par le coach Harimalala Solomampionona (Analamanga), qui accompagne la délégation tout au long de la compétition.

Ces championnats constituent une étape cruciale pour la qualification et le classement mondial. Pour les plus jeunes, c'est surtout l'occasion de gagner une expérience internationale précieuse face à l'élite africaine et mondiale du Laser Run. La délégation malgache, après des entraînements intensifs depuis septembre, part avec l'ambition de réaliser de belles performances et de montrer que le pentathlon moderne progresse à Madagascar. Ils ont quitté la Grande île ce mercredi pour rejoindre le site de la compétition.