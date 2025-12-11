Madagascar: Football / D2 Nationale - Clinique Zanatany écrase COSPN et prend seul la tête de la Poule des AS

Sans enjeu majeur, la Poule des AS de la Ligue des champions D2 nationale a démarré tambour battant ce mercredi. Devant un public conquis, Clinique Zanatany (Sofia) a signé une entrée fracassante en atomisant COSPN Analamanga 5-2.

Dès les premières minutes, les joueurs de Sofia ont imposé un rythme infernal. Pressing haut, transitions rapides et réalisme chirurgical : COSPN n'a jamais réussi à sortir la tête de l'eau. Menés 3-0 à la pause, les Analamanga ont tenté de réagir en seconde période mais deux nouveaux buts de Clinique Zanatany ont scellé leur sort, malgré une réduction du score tardive (5-2 score final).

Dans l'autre rencontre, TGBC et Antimo Record se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). La deuxième journée, prévue ce vendredi 12 décembre, s'annonce explosive. Le choc TGBC - Clinique Zanatany pourrait déjà dessiner la hiérarchie, tandis que COSPN, dos au mur, devra absolument battre Antimo Record pour rester dans la course.

Classement après la 1ᣴe journée :

1- Clinique Zanatany : 3 pts (+3)

2- TGBC : 1 pt (0)

3- Antimo Record : 1 pt (0)