Madagascar: Football / D2 Nationale - Clinique Zanatany écrase COSPN et prend seul la tête de la Poule des AS

11 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Sans enjeu majeur, la Poule des AS de la Ligue des champions D2 nationale a démarré tambour battant ce mercredi. Devant un public conquis, Clinique Zanatany (Sofia) a signé une entrée fracassante en atomisant COSPN Analamanga 5-2.

Dès les premières minutes, les joueurs de Sofia ont imposé un rythme infernal. Pressing haut, transitions rapides et réalisme chirurgical : COSPN n'a jamais réussi à sortir la tête de l'eau. Menés 3-0 à la pause, les Analamanga ont tenté de réagir en seconde période mais deux nouveaux buts de Clinique Zanatany ont scellé leur sort, malgré une réduction du score tardive (5-2 score final).

Dans l'autre rencontre, TGBC et Antimo Record se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). La deuxième journée, prévue ce vendredi 12 décembre, s'annonce explosive. Le choc TGBC - Clinique Zanatany pourrait déjà dessiner la hiérarchie, tandis que COSPN, dos au mur, devra absolument battre Antimo Record pour rester dans la course.

Classement après la 1ᣴe journée :

 

1- Clinique Zanatany : 3 pts (+3)

2- TGBC : 1 pt (0)

3- Antimo Record : 1 pt (0)

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.