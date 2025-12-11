Madagascar: Musée de la Photographie - Sortie du livre « Au pays des sept rivières

Chez les Tanãla, les Antambahoaka et les Antemoro »

Paru fin novembre, le livre « Au pays des sept rivières. Chez les Tanãla, les Antambahoaka et les Antemoro » sera en focus lors du dernier café-histoire de l'année au Musée de la Photographie à Anjohy, en présence de son auteur Philippe Beaujard. Le livre est une sorte de synthèse grand public de plusieurs décennies de terrain dans le sud-est de Madagascar.

Il propose un itinéraire à travers trois groupes humains historiques. Le grand mérite du livre de Philippe Beaujard est de transformer 40 ans de recherche ethnographique en un récit vivant, accessible et presque romanesque, sans jamais sacrifier la rigueur scientifique. « Ce moment offrira aussi un aperçu du vécu personnel du chercheur : rencontres chaleureuses, instants de partage, mais aussi situations parfois difficiles », d'après l'organisation.