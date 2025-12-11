Madagascar: Exposition/Rado Ramilison présente Écho - Les murmures des arbres à la Fondation H

Le peintre malgache Rado Ramilison, vice-lauréat du Prix Paritana 2025, dévoile ce samedi 13 décembre son exposition intitulée Écho : les murmures des arbres à la Fondation H, clôturant ainsi trois mois de résidence au sein de l'Atelier des artistes.

Autodidacte dès son enfance, il a progressivement construit une pratique mêlant dessin, peinture, sculpture et design, tournée vers l'exploration du rêve, des émotions et du monde invisible. Dans cette exposition, il interroge la relation profonde entre l'être humain et l'arbre, à la fois source de vie, symbole spirituel et témoin silencieux d'un environnement fragilisé.

Le parcours débute par une série réalisée à l'encre de Chine sur papier antemoro, qui évoque la disparition progressive des arbres et l'empreinte laissée par leur absence. Il se poursuit avec des œuvres où les stries d'arbres deviennent des échos, transformés en appels de détresse, en vibrations et en murmures d'une nature menacée. La visite s'achève sur une installation qui ouvre la voie à l'espoir, imaginant une reforestation possible et un geste de réconciliation entre l'humain et la terre.

L'ouverture de l'exposition sera accompagnée d'une discussion entre l'artiste et Hobisoa Raininoro, curatrice à la Fondation H. L'exposition y sera visible jusqu'au 11 janvier 2026.