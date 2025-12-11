Madagascar: Andraisoro - Trois femmes prises en flagrant délit de vol avec violence dans un foyer

Une intervention rapide des éléments de la Police nationale a permis d'interpeller trois femmes soupçonnées d'être impliquées dans un vol avec effraction survenu le 9 décembre 2025, aux alentours de 11 heures, dans le quartier d'Andraisoro Ampasambahiny, Ve Arrondissement de la Commune urbaine d'Antananarivo.

Les trois femmes se seraient introduites de force dans la maison en plein jour, profitant d'un moment d'inattention. Une fois à l'intérieur, elles ont maîtrisé et ligoté l'employée domestique présente sur les lieux, la laissant dans l'incapacité d'alerter quiconque. Puis, elles ont procédé au pillage rapide des lieux, emportant une somme d'environ 2 000 000 Ariary, une tablette, trois téléphones portables ainsi que plusieurs accessoires de coiffure appartenant à la propriétaire.

L'opération n'est toutefois pas passée inaperçue. Des riverains, témoins d'allées et venues suspectes, ont immédiatement alerté la police. Une équipe du commissariat d'Ambohijatovo a été dépêchée sur place pour intervenir. Les trois femmes, qui tentaient de prendre la fuite, ont été stoppées puis interpellées à proximité du domicile ciblé. Elles ont été conduites au poste de Police où elles font actuellement l'objet d'un interrogatoire.

Les enquêteurs cherchent à déterminer si les trois suspectes ont agi seules ou si elles font partie d'un réseau spécialisé dans les vols de domiciles. Les biens dérobés ont été partiellement retrouvés lors de leur interpellation, selon une source policière. Placées en garde à vue au sein du commissariat d'Ambohijatovo, les suspectes seront présentées au parquet une fois les premiers éléments de l'enquête consolidés.

La Police rappelle à cette occasion l'importance de la vigilance et encourage la population à signaler rapidement tout comportement suspect, comme l'ont fait les habitants du quartier, dont la réactivité a permis d'éviter la disparition définitive des objets volés.