Madagascar: Tianjama - Le grand maître à Mananara-Avaratra

11 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Il continue sa tournée. L'âge n'est pas un obstacle pour le grand maître. L'année dernière, sans parler des grandes festivités, il a réalisé plus de six spectacles en trois mois.

Le vendredi 19 décembre prochain, Tianjama sera escorté par le collectif Manj'art Sound au Kaly Be Mananara-Avaratra, une des localités qui admire beaucoup les sonorités Tsimihety à savoir, le baoëjy, l'antosy, le sigôma, etc. L'artiste sera le Père Noël avant l'heure car il offrira beaucoup de joie à ses inconditionnels en interprétant Soanada, Vanessa et tous les tubes qui ont marqué la belle époque des années 1980-1990.

Patriarche incontestable de la région Tsimihety, et de la Grande île, le leader du collectif légendaire Liberty est un monument vivant. Pionnier des cadences de la Sofia en l'occurrence, le baoejy et le malesa, il a su tracer un parcours artistique exemplaire.

Il a charbonné pour franchir les portes du succès. Formateur des talents en herbe malgaches, il est devenu une référence. Les jeunes courent vite, mais les vieux connaissent le chemin. Monsieur a éclairci la voix des nouvelles étoiles.

En définitive, le spectacle du vendredi sera des retrouvailles, un moment de convivialité, une occasion pour les nostalgiques de se rappeler de leur enfance. Oui, ce parent a bercé plus de deux générations.

