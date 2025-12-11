Afrique: CAN 2025/Publication de la liste des « Lions » - Quels ' Lions' pour la campagne du Maroc ?

Pape Thiaw devrait publier ce jeudi la liste officielle des 27 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. Tous les regards sont désormais tournés vers la composition définitive de l'équipe la plus compétitive chargée de défendre les couleurs du Sénégal lors du rendez-vous continental qui démarre le 21 décembre prochain au Maroc.

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw devrait finalement dévoiler ce jeudi 11 décembre, la liste officielle des 26 Lions pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc (21 décembre - 18 janvier). A l'inverse de la traditionnelle conférence de presse, le sélectionneur des Lions devrait publier sa liste par le canal de la Fédération sénégalaise de football.

Scruté depuis plus d'une semaine, cette liste est fortement attendue. Surtout après les grosses incertitudes qui planent sur certains joueurs cadres de la sélection ou le manque de temps de jeu.

Pape Thiaw devra opérer des choix forts

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour l'heure, le technicien peut se satisfaire de la reprise de certains joueurs comme Lamine Camara, d'Ismail Jakobs titularisés par leur club ce mardi en Ligue des champions. Mais aussi de la reprise annoncée d'Habib Diarra avec son club après plus de deux mois d'indisponibilité.

Ce, en dépit des réticences de l'entraîneur de Sunderland. Outre ces incertitudes, Pape Thiaw devra faire face à la situation assez complexe de certains de ses cadres qui, depuis un certains temps font l'objet d'une forte concurrence à leur poste.

Longtemps considéré comme un des titulaires indiscutables en attaque, Boulaye Dia en fait partie. Avec le retour de Assane Diao, la forme affiché de Habib Diallo, de Nicolas Jackson ou encore d' un Cherif Ndiaye aussi performant en club et et sélection. L'attaquant de la Lazio de Rome serait en ballotage. D'autres joueurs aussi prometteurs et performants en club postulent comme de potentiels renfort.

On peut citer les milieux de Mamadou Lamine Camara (As Berkane), Jon Lopy du club de Almaria ou le défenseur Moustapha Mbow de Paris FC. En attendant, le regroupement de l'équipe nationale débutera officiellement le lundi 15 décembre conformément à la nouvelle règle introduite par la FIFA fixant la libération des joueurs évoluant en Europe. Le Sénégal, rappelle-t-on, débutera la CAN le 23 décembre contre le Botswana, avant de croiser la RD Congo le 27 décembre. Les Lions boucle la phase de groupes avec le duel face au Bénin le 30 décembre à Tanger.