La visite officielle effectuée par le Premier ministre, Ousmane Sonko, aux Émirats Arabes Unis (EAU), du 8 au 12 septembre 2025 commence à produire des effets. A la suite de ce voyage, Ousmane Sonko a reçu hier, mercredi 10 décembre 2025, une délégation des Émirats Arabes Unis conduite par son Excellence Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du Commerce Extérieur.

Parmi les acquis de cette mission, et à l'issue d'une rencontre bilatérale organisée pour identifier de nouveaux axes de coopération, le Sénégal et les Émirats Arabes Unis (EAU), ont entériné la signature de 10 mémorandums d'entente portant sur des projets majeurs parmi lesquels la réalisation du réseau gazier sénégalais, la valorisation des mines de fer, la création du Comptoir de l'or du Sénégal.

Dix mémorandums d'entente ont été conclus, couvrant des initiatives structurants intégrées à l'Agenda national de Transformation «Sénégal 2050» parmi lesquelles figurent la mise en place du réseau gazier sénégalais, l'exploitation et la valorisation des mines de fer, l'établissement du Comptoir de l'or du Sénégal, la création d'une unité de production d'engrais NPK ainsi que la construction de logements sociaux et la digitalisation des finances publiques.

Telles constituent quelques-unes des retombées de la rencontre bilatérale ayant réuni le gouvernement du Sénégal, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, et une délégation des Émirats Arabes Unis (EAU) conduite par son Excellence Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du Commerce Extérieur hier, mercredi 10 décembre 2025.

Les modalités du partenariat conclu à l'issue de ces échanges visant de nouveaux axes de coopération entre les deux pays, incluent également la réalisation d'une centrale photovoltaïque, l'édification d'une usine de fabrication de médicaments génériques, l'implantation d'agropoles et la réalisation d'infrastructures logistiques. Autant de projets qui témoignent de la volonté des deux pays d'approfondir leur coopération économique et industrielle.

Selon le site de la Primature, cette visite de travail et d'amitié s'inscrit dans la continuité de celle effectuée par le Premier ministre Ousmane Sonko aux Émirats Arabes Unis, en septembre dernier (du 8 au 12). « La délégation émiratie composée d'officiels du gouvernement de haut rang, de directeurs généraux et d'investisseurs rencontreront au cours de leur séjour leurs homologues sénégalais dans les domaines des Finances, des Mines, des Énergies, du Pétrole et du Gaz, des Télécoms et du Numérique, ainsi que de l'Agriculture.

Cette journée de travail sera consacrée aux projets de l'Agenda National 2050 relatifs aux thématiques suivantes : énergie, mines, santé et industrie pharmaceutique, logements sociaux, numérique, agriculture et gouvernance et finance», indique la source qui précise qu'«une forte implication des ministres responsables de ces domaines est attendue. Le ministre de Finances et du Budget assure la coordination de la visite ».

La même source souligne enfin, que «les échanges entre la délégation émiratie et le Gouvernement du Sénégal portent sur des projets inscrits dans l'Agenda national de Transformation.»