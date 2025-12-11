Sénégal: Alioune Ciss, Directeur général de Webb fontaine - « Ce partenariat entre Dakar et Abu Dhabi est stratégique »

Basé aux Émirats arabes unis où il est directeur général de Webb Fontaine, Alioune Ciss analyse le nouveau cadre de partenariat scellé entre Abu Dhabi et Dakar. Il considère qu'il peut y avoir un axe de croissance, de partenariat et d'Innovations durables.

Sur le plan de l'Énergie, Alioune Ciss souligne que les Émirats arabes unis, sont historiquement dépendants des hydrocarbures, et ont massivement diversifié leur économie ce qui les rend aujourd'hui compétents pour accompagner le Sénégal dans le développement des énergies renouvelables pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles et promouvoir une transition énergétique durable.

Cela, dit Alioune Ciss, peut passer par des projets potentiels dans les centrales solaires, l'hydroélectricité, ou des partenariats d'investissements dans les énergies propres ont déjà été identifiés. Concernant le numérique, le boss de Webb Fontaine pense que les Émirats arabes unis peuvent partager leur expertise en matière de technologies numériques avec le Sénégal pour moderniser ses infrastructures et promouvoir l'innovation. « Ce pays a déjà lancé une initiative pour aider l'Afrique à développer ses capacités numériques, avec un fonds de 1 milliard de dollars.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le prix attribué au Sénégal à Dubaï en 2025 pour le « New Deal technologique » confirme l'intérêt de ce partenariat à soutenir la transformation digitale sénégalaise », explique Alioune Ciss. À ses yeux, le partenariat pourrait s'étendre à la cybersécurité, l'e-gouvernance, des infrastructures numériques, des incubateurs de startups, et la formation de jeunes talents en s'appuyant sur l'expertise émiratie en technologie, smart cities et innovation.

S'agissant du volet Infrastructures, Alioune Ciss considère que les Émirats arabes unis peuvent investir dans des projets d'infrastructures au Sénégal, tels que des routes, des ports et des aéroports, pour améliorer la connectivité et faciliter les échanges commerciaux. « L'implication de DP World dans la modernisation des Ports est un excellent exemple de coopération. Le port en eaux profondes de Ndayane, sous gestion partielle de DP World, est un projet clé : il pourrait transformer le Sénégal en hub maritime régional, améliorer les capacités d'export/import, réduire les coûts logistiques, et attirer des investissements dans l'industrie locale », analyse Alioune Ciss.

Pour lui, le renforcement du partenariat entre Port de Dakar et DP World ouvre la voie à une modernisation des infrastructures portuaires existantes, l'optimisation des flux, et la capacité d'accueillir de plus grands navires essentiel pour stimuler le commerce international du Sénégal.

Quant au volet agriculture, M. Ciss est d'avis que le partenariat peut aider le Sénégal à améliorer sa sécurité alimentaire en partageant des technologies agricoles et en investissant dans des projets agricoles. « Pour l'urbanisme, le savoir-faire des Émirats arabes unis en urbanisme, villes intelligentes, construction et logistique est assez reconnu.

La dimension "villes intelligentes smart cities" a d'ailleurs été évoquée lors des pourparlers entre les deux états. Cela pourrait ouvrir la voie à des projets intégrés, des zones industrielles positionnant le Sénégal comme un pôle régional d'attraction », souligne Alioune Ciss. Ainsi, il estime que le partenariat entre le Sénégal et les Eau est considéré comme stratégique et vise à promouvoir une coopération durable et innovante entre les deux pays.