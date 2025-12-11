Sénégal: Dakar et Jakarta veulent consolider leurs relations bilatérales

L'ambassade de l'Indonésie au Sénégal a célébré, le mardi 9 décembre, à Dakar, les 80 ans d'indépendance de Jakarta. Une cérémonie empreinte de culture, de solidarité et de diplomatie.

Dans une atmosphère vibrante, un homme exécute le « Topeng Keras », une danse traditionnelle de Bali (Indonésie) où le danseur porte un masque flamboyant aux traits audacieux. Une performance réservée aux grandes occasions et qui symbolise « l'autorité, la bravoure et la force d'un leader ». Ce danseur a donné le ton de la célébration, le mardi 9 décembre 2025, à Dakar, de la fête nationale de l'Indonésie marquant les 80 ans d'indépendance de ce pays.

En présence de plusieurs invités de marque, l'ambassadeur d'Indonésie à Dakar, Ardian Wicaksono, a décrit le 80e anniversaire de l'indépendance comme « une étape de maturité confiante, façonnée par les leçons du passé ».

Le gouvernement du Sénégal a été représenté par le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Dans son allocution, Amadou Chérif Diouf a exprimé « les sincères condoléances du gouvernement du Sénégal pour les pertes enregistrées à la suite de fortes pluies » qui ont touché plusieurs parties de l'Indonésie. Cependant, le secrétaire d'État est convaincu que « le gouvernement indonésien trouvera les ressources adéquates pour surmonter cette situation ». Amadou Chérif Diouf a rappelé que la République d'Indonésie et celle du Sénégal entretiennent, depuis plus de 45 ans, des relations de coopération.

Celles-ci, a-t-il déclaré, sont marquées par des « échanges réguliers » et des « partenariats structurants ». Cette « collaboration solide » touche plusieurs secteurs tels que l'agriculture, le commerce et la santé. « Il y a de nouveaux jalons avec la signature de deux documents stratégiques susceptibles de booster le cadre des échanges », a informé M. Diouf.

Il a aussi souligné l'importance de la collaboration universitaire et scientifique, rendue concrète par des programmes de renforcement de capacités permettant à de nombreux fonctionnaires sénégalais de se former en Indonésie. Amadou Chérif Diouf a appelé à faire de la relation entre Dakar et Jakarta « un modèle de coopération sud-sud ».

« Nos relations restent en deçà de leur potentiel. Nous invitons les investisseurs et hommes d'affaires indonésiens à s'intéresser davantage au Sénégal et à explorer nos opportunités », a invité M. Diouf.

Des relations mutuellement bénéfiques

Pour sa part, l'ambassadeur de l'Indonésie au Sénégal a insisté sur la volonté de son pays « d'être l'amie de tous les pays ». Selon Ardian Wicaksono, l'Indonésie, sous la présidence de Prabowo Subianto, « ne cherche ni à s'aligner sur un bloc de grandes puissances ni à s'isoler de la communauté internationale ».

À son avis, cela ne constitue même plus un « slogan », mais « une approche stratégique » du nouveau Président indonésien. « L'Indonésie se positionne plutôt comme une nation indépendante, engagée en faveur de la coopération, de la paix et du respect mutuel », a réitéré le diplomate.

Ardian Wicaksono a salué la « vitalité » du partenariat entre Dakar et Jakarta. 45 ans de relations diplomatiques qui, d'après l'ambassadeur, sont « mutuellement bénéfiques ». « L'Indonésie et le Sénégal partagent le même engagement courageux en faveur de la paix, en offrant une aide aux personnes dans le besoin et en envoyant des forces de maintien de la paix partout où la stabilité doit être protégée », a ajouté M. Wicaksono. Le diplomate se dit « fier » de voir l'aéronef Cn-235 fabriqué en Indonésie utilisé par l'armée sénégalaise.

« Le Sénégal est le premier pays africain à avoir acheté trois appareils dont l'un, le Cn-235 maritime Patrol Aircraft (Mpa), assure également la surveillance maritime et la protection des frontières du Sénégal », renchérit Ardian Wicaksono.