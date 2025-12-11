Afrique: CAN 2025/Liste des Lions - Pape Thiaw entre certitudes et doutes

La Coupe d'Afrique des Nations (Can) approche et plusieurs équipes ont déjà annoncé leurs effectifs. Le sélectionneur des «Lions», Pape Thiaw, ne fera pas exception. La date limite imposée par la CAF pour soumettre la liste définitive (maximum 28 joueurs) étant fixée à ce jeudi 11 décembre, la publication est imminente. Peu de surprises sont attendues dans la sélection sénégalaise.

Gardiens de buts : C'est le secteur où il y a le moins d'incertitude. Pape Thiaw ne devrait avoir aucune difficulté à faire ses choix. Édouard Mendy, titulaire indiscutable à Al-Ahly, où il s'illustre comme l'un des meilleurs portiers de la Saudi Pro League, est assuré d'être du voyage pour la Coupe d'Afrique des nations. Numéro 1 dans les cages sénégalaises depuis plusieurs années, il est parti pour disputer sa 4e Can. Mory Diaw fera sûrement partie des 3 portiers qui seront appelés par Pape Thiaw.

Le gardien du Havre réalise une bonne première partie de saison avec 15 titularisations et 5 clean-sheets en Ligue 1. Yehvann Diouf, aussi indiscutable dans les buts de Nice, s'assure une place dans le groupe pour la Can même s'il a rarement eu l'occasion de montrer son talent avec les « Lions ». Défense : Il ne faut pas s'attendre à de grosses surprises en défense. Le coach des « Lions » va sûrement cheminer avec les joueurs sur lesquels il s'est appuyé lors des éliminatoires de la Can et du Mondial 2026.

En défense centrale, la paire Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté, performante en club et en sélection, fait partie des plus grandes certitudes. Mamadou Sarr, qui ne compte qu'une sélection face au Kenya a marqué les esprits et convaincu. Abdoulaye Seck a souvent rassuré quand on lui a donné sa chance. Le grand perdant risque d'être Abdou Diallo. Des blessures qui lui ont causé des forfaits en club en en sélection ne plaident pas en sa faveur en plus de l'émergence de Mamadou Sarr.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au poste de latéral, Krépin Diatta fait l'unanimité. La question est de savoir qui sera sa doublure entre Antoine Mendy et Ilay Camara. À moins que Pape Thiaw ne décide de partir au Maroc avec les trois. Sur le côté gauche, El Hadji Malick Diouf, même s'il est moins fringant ces derniers temps à West Ham et avec le Sénégal, montrant des signes de fébrilité défensive, est le numéro 1 dans ce secteur. Ismail Jacobs, incertain à cause de blessures répétitives, a repris la compétition à Galatasaray, et devrait être dans l'équipe.

Milieux : L'entrejeu est le compartiment le plus assombri par le brouillard d'incertitudes avec plusieurs blessés à quelques semaines de l'ouverture de la Can. Heureusement, de bonnes nouvelles sont arrivées pour dissipées les nuages. Lamine Camara, sur le flanc à cause d'une entorse, s'est bien remis. Il multiplie les titularisations et présente une bonne forme. Le joueur de Monaco est aussi précieux qu'Habib Diarra qui, blessé et opéré de l'aine, est indisponible depuis le 13 septembre.

Il a repris les entraînements et sera bientôt d'attaque. Sa place pour la Can n'est plus menacée même s'il est un peu juste pour jouer les premières rencontres. Aux côtés de Lamine Camara et Habib Diarra, il y a les indiscutables que sont le vétéran Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye. En plus de Pape Matar Sarr et Pathé Ciss qui ont aussi composté leurs billets pour le Maroc, il devrait encore y avoir une place à distribuer entre Mamadou Lamine Camara et Nampalys Mendy.

Attaque : L'attaque des « Lions » sera portée par Sadio Mané qui va vers sa 6e Coupe d'Afrique des nations. Son pendant à droite, Ismaïla Sarr, qui revient de blessure, devrait faire poids sur son aile. Iliman Ndiaye, sur une excellente lancée en équipe nationale et à Everton, aura la mission d'éclairer le jeu offensif. Sur les côtés de l'attaque, Ibrahima Mbaye, Cheikh Tidiane Sabaly et Assane Diao, devraient avoir leur mot à dire. Ibrahima Mbaye n'a eu besoin que de 2 apparitions contre le Brésil (0-2) et le Kenya (8-0), avec un but et une passe décisive, pour convaincre Pape Thiaw et le public.

Les craintes concernant Assane Diao se sont estompées après sa titularisation face à l'Inter Milan, le weekend dernier. Cheikh Tidiane Sabaly revient aussi de blessure au bon moment. L'axe de l'attaque suscite des interrogations. En plus de Nicolas Jackson, qui, entre Chérif Ndiaye et Boulaye Dia sera coopté pour compléter l'attaque ? Boulaye Dia devrait profiter de son expérience d'une Can et d'un Mondial avec les « Lions ». Mais, sa méforme en club peut profiter à Chérif Ndiaye. Habib Diallo, qui revient aussi de blessure, garde une bonne cote. La Caf autorise les équipes à appeler au maximum 28 joueurs.