Sénégal: Ouverture d'une nouvelle station-service à Ziguinchor - Eydon étend sa présence en Casamance

La société Eydon confirme son engagement à connecter les régions du Sénégal grâce à une fourniture permanente de carburant et à des services de proximité. Le 3 décembre dernier, elle a inauguré une nouvelle station-service à Ziguinchor, située au quartier Boucotte, renforçant ainsi sa présence dans la partie méridionale du pays.

Eydon SA, une entreprise sénégalaise avec un actionnariat africain porté notamment par le Group Axian et sa filiale AXIAN Energy qui privilégient le partenariat sud-sud, franchit une nouvelle étape vers l'inclusion énergétique. Le mercredi 3 décembre, la société a inauguré sa nouvelle station-service au coeur de Ziguinchor, en présence des autorités administratives locales, de Philippe Bourgeois, administrateur à Eydon SA, du Directeur général, M. Malick Guèye, accompagné de ses équipes, des acteurs du transport ainsi que de son partenaire M. Jean-Charles Da Silva, dont l'engagement a été déterminant dans la réalisation du projet.

Avec cette ouverture, Eydon réaffirme sa volonté de développer des infrastructures destinées à soutenir le développement local, à favoriser l'intégration économique et sociale des populations et à leur offrir des services fiables et accessibles. La station incarne cette ambition à travers une installation moderne, « pensée pour les populations », conformément à la devise de l'entreprise : « source d'énergies ».

Comme l'a souligné le Directeur général d'Eydon SA, la station a été pensée, conçue et construite pour les usagers : riverains, motocyclistes, taxis, particuliers et transporteurs. Elle connaît déjà une fréquentation importante dès ses premiers jours de fonctionnement.

Des innovations au service de la clientèle

La station abrite des infrastructures modernes répondant aux normes internationales et un dispositif de sécurité renforcé. Elle est tenue par une équipe expérimentée, formée pour répondre efficacement aux besoins des usagers.

Elle introduit également un badge innovant permettant aux clients de suivre en temps réel leur consommation, d'optimiser leurs dépenses et de bénéficier d'un service fluide et transparent.

Cette innovation, selon M. Malick Guèye, illustre la volonté d'Eydon de proposer des solutions concrètes pour accompagner la mobilité des ménages, des professionnels et des acteurs économiques locaux.

Une vision portée par le Groupe AXIAN : Inclusion énergétique et développement durable

Le Directeur général a rappelé que ce projet n'aurait pu voir le jour sans le soutien du Groupe AXIAN, actionnaire d'Eydon, dont la vision repose sur un principe fondamental : l'inclusion énergétique. Présent dans 19 pays, AXIAN oeuvre au Sénégal dans les télécommunications, la fintech et l'énergie. À travers sa filiale AXIAN Energy, le groupe accompagne le développement d'infrastructures destinées à rendre l'énergie plus accessible, plus fiable, plus compétitive et mieux répartie sur le territoire.

La nouvelle station de Ziguinchor s'inscrit dans cette dynamique. Comme l'a affirmé M. Guèye : « La station de Ziguinchor n'est pas une simple ouverture commerciale. Elle reflète une vision nationale : chaque région doit bénéficier d'infrastructures modernes, équitables et durables ». Cette approche s'aligne sur les projets structurants d'AXIAN au Sénégal, notamment : la centrale solaire de Kolda, fournissant de l'énergie propre à 235 000 bénéficiaires et générant 400 emplois locaux ; la centrale solaire Minersol de Bargny-Sendou, produisant près de 25 GWh annuels grâce à plus de 35 000 panneaux.

Un premier jalon pour un développement régional durable

La station de Ziguinchor constitue une première étape parmi d'autres investissements prévus dans la région. Le projet a été mené en partenariat avec l'entreprise Alana, maître d'œuvre, et avec la collaboration des populations riveraines, chaleureusement remerciées pour leur patience et leur soutien durant les travaux.

La présence des autorités locales, des directions régionales et des services techniques témoigne d'une volonté collective de soutenir l'essor de Ziguinchor et, plus largement, de la Casamance.